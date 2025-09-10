Первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ (то есть Путина), заместитель председателя Совета безопасности РФ (то есть Путина), председатель Всероссийской [правящей] политической партии "Единая Россия" (после Путина), бывший президент РФ (при премьер-министре Путине), бывший премьер-министр РФ (при президенте Путине) "Он Вам не Димон" Анатольевич Медведев независимо от его отношений с алкоголем является не просто официальным лицом и даже не просто официальным кремлёвским пугалом, а Официальной Путинской Тенью.

В связи с этим легковесно относиться к его высказываниям и формулировкам как к "собственной точке зрения" (которой он не имел даже будучи доверенным президентом при правящем премьере) это огромная ошибка.

Мы говорим "Медведев" - подразумеваем "Путин" (хотя ни в коем случае не наоборот!), ведь именно он фактически исполняет исключительно важные обязанности первого заместителя Путина по всему, что [временно!!!] политически несвоевременно (и тактически неудобно) говорить или делать лично президенту России, то есть Чрезвычайного и Полномочного Шута - наподобие тех, кто в средневековье монопольно выражали волю монарха БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ (в отличие, кстати, и от собственно монарха).

Одна из последних конкретизаций - почему-то почти не замеченная "коллективным Западом" достаточно большая ТАССовская статья "Медведева" от 8 сентября "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность" о будущем "крахе финской государственности уже навсегда", то есть с прямой и незавуалированной угрозой "упреждающего" уничтожения Финляндии Россией.

Имеет место не просто пушечный пук забуллыги-алкаша (хотя и, понятно, не без этого), а ещё и фактически "открытое письмо" действующего президента РФ не столько "обнаглевшим финнам", сколько Трампу, Рютте, Урсуле, Макрону и всем остальным, в котором он весьма доходчиво, убедительно и терпеливо рассказывает с подробностями, что именно (и как!) положил на них всех вместе и на каждого в отдельности.

"Медведев" - это лишь условный псевдоним, чтобы сохранить такие же условные "рамки приличия".