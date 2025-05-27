'Серый кардинал' Кремля: названа женщина, которая имеет колоссальное влияние на Путина

Руководитель Государственно-правового управления (ГПУ) президента РФ Лариса Бричева имеет колоссальное влияние на кремлевского диктатора Владимира Путина и играет ключевую роль в формировании российской правовой системы и политической стратегии. В российских властных структурах ее называют "мамонтом Кремля" и "серым кардиналом", что годами остается вне поля зрения публики.

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Об этом пишет российский блогер Януте Лаиминга. Брычева возглавляет ГПУ более двух десятилетий - дольше, чем сам Путин официально у власти. Ее ведомство занимается разработкой законопроектов, поправок в Конституцию, юридическим сопровождением политических решений и фильтрацией законодательных инициатив. Все серьезные документы, исходящие из администрации президента РФ, проходят через ГПУ, и практически ни один не принимается без ее подписи.

"Путин лично настоял на участии Брычевой в подготовке переговорных материалов. Причиной этого является высочайшая степень конфиденциальности и доверия: он обращается к Бричевой по самым сложным вопросам, касающимся юридической и политической стратегии. Участие Ларисы Брычевой в подготовке к переговорам уже активно обсуждается в дипломатических и экспертных кругах", - пишет блогер.

Лариса Брычева родилась в 1957 году в семье советской элиты: ее дед был заместителем министра юстиции, другой - полковником-пропагандистом, мать - юристом, отец - переводчиком в издательстве "Прогресс". Окончила юрфак МГУ, работала в правовом аппарате еще во времена СССР. Ее знакомство с Путиным состоялось еще до его карьерного скачка в Москве, когда он работал в Смольном.

"Тогда он приехал в Москву и сидел в приемной АП Ельцина как бедный родственник. Брычева оказалась единственной, кто проявил гостеприимство, откликнулся на его вопросы. Это было с благодарностью воспринято на все времена. До Брычевой ГПУ с 1993 г. возглавлял 30-летний выходец из казахстанской элиты Руслан Орехов - один из самых закрытых кремлевских чиновников, "президентский развратник", мастер аппаратных разводок, которого Ельцин считал "членом Семьи". Прозвище Орехова было "Железный Руслан". К нему выстраивались в очередь все высшие чиновники и крупные игроки - руководители Газпрома, Гусинский, Березовский, Абрамович... Многим приходилось ночевать на столах в кабинетах ГПУ, ожидая обсуждения проектов, которые он курировал или инициировал сам. Орехов плохо закончил, его уволили, объявили банкротом, а потом его следы потерялись, как мыши в коридорах Кремля. После его увольнения ГПУ возглавила Лариса Бричева. Рекомендовал ее глава АП Александр Волошин", - пишет блогер.

О Бричевой говорят, что она живет на работе, а законодательство помнит в динамике. Ее стиль работы описывают как жесткий, но эффективный: "курит и пашет". Среди прочего, Бричева 31 декабря 1999 года готовила в условиях секретности указ об отставке Ельцина и передаче полномочий Путину.

Брычева имеет 5 заместителей и около 170 подчиненных, с которыми она обычно общается доброжелательно, но может и "включить начальника". Подчиненным главы ГПУ обеспечен комфорт, статус и зарплата с негласным условием не выдвигаться и не иметь карьерных устремлений.

В 2006 году семья Брычевой поселилась на Рублевке на участке площадью 27 соток стоимостью более 80 миллионов рублей.

В Кремле у Брычевой "со всеми хорошие отношения, которые строятся на том, что у нее ни с кем нет никаких отношений".

"В политике "ее ресурсов хватает лишь на то, чтобы вместо ужасного законопроекта был принят очень плохой, как было с законом об иноагентах". Ларису Бричеву называют преемницей председателя Конституционного суда Зорькина и даже председателя Верховного суда Лебедева", - добавила блогерша.

Напомним, что глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко заявил, что несмотря на кадровые, технические и экономические трудности Россия не планирует прекращать войну против Украины. По его словам, в Кремле рассматривают войну как инструмент сохранения власти, экономической мобилизации и идеологического контроля.

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