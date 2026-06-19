Секретный бункер Путина на Урале, рассчитанный на 300 тыс. человек: выдержит ли Третью мировую войну

Уже давно ни для кого не секрет, что российский диктатор Владимир Путин панически боится за свою жизнь и имеет несколько бункеров на случай ядерной войны. Один из них находится под горным массивом самой высокой точки южного Урала – горы Ямантау в засекреченном уральском городе Межгорье.

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Комплекс создавался как укрытие на случай масштабного военного конфликта и рассчитан на размещение большого количества людей. Подробности рассказывает OBOZ.UA.

Бункер для Путина в горах

Широкой общественности информация об объекте на Урале стала известна в 1996 году после публикации в The New York Times, где отмечалось, что, несмотря на окончание Холодной войны, Россия продолжает строительство секретного подземного комплекса.

По данным американских источников, работы над укрытием могли начаться еще во времена Леонида Брежнева (генерального секретаря ЦК КПСС), в период обострения гонки вооружений между СССР и США.

Представитель Пентагона тогда предполагал, что объект может быть связан с системой управления ядерным оружием и использоваться в качестве бункера для военно-политического руководства РФ, тогда как другие источники не исключали размещения там секретного производства вооружений.

В Стратегическом командовании США также рассматривали гору Ямантау как вероятный крупномасштабный подземный комплекс. Исследователи предполагают, что он создавался как автономное укрытие для советской элиты на случай глобального конфликта, способное вместить до 300 тыс. человек и обеспечить длительное автономное существование благодаря развитой внутренней инфраструктуре.

Расположение этого объекта, по данным исследователей, имеет стратегическое значение, ведь он находится глубоко внутри территории РФ, примерно в 1,5 тыс. км от Москвы. Горный массив Ямантау, возможно, был выбран в качестве естественной защиты, способной частично смягчить ударную волну в случае возможного ядерного удара.

Некоторые исследователи отмечают, что в начале своего президентства Владимир Путин неоднократно посещал южноуральский курорт Абзаково, расположенный недалеко от Ямантау. Официально это объясняли любовью к лыжному отдыху, однако существуют предположения, что такие поездки могли быть связаны с контролем за ходом работ на секретном объекте, который, по отдельным данным, был завершён в 2002 году.

После начала полномасштабной войны против Украины сообщалось об активизации работ в этом районе и значительных инвестициях в инфраструктуру.

Также упоминались ограничения доступа к территории, закрытие воздушного пространства и ужесточение режима секретности, в то время как Кремль официально отрицает существование подобных укрытий и называет такие утверждения чепухой.

Как писал OBOZ.UA, недалеко от резиденции российского диктатора Владимира Путина в Новгородской области начали устанавливать антидроновые сетки. Защитные конструкции заметили над парковками грузовиков в Валдайском районе.

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