Россия запустила ракету 'Циркон' в Баренцевом море: какие характеристики оружия. Видео

Россия в ходе совместных с Беларусью учений "Запад-2025" запустила гиперзвуковую ракету "Циркон" по условному противнику в Баренцевом море. В минобороны РФ объявили об уничтожении "морской цели" "прямым попаданием".

В воскресенье, 14 сентября, пресслужба российского министерства опубликовала видео запуска. Согласно заявлению, "Циркон" запустили с фрегата "Адмирал Головко" Северного флота РФ.

Выдачу целеуказания на командный пункт осуществлял дальний противолодочный самолет Ту-142.

Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов, заявили в минобороны РФ.

На видео видно, как ракету запускают вертикально с фрегата, а затем она уходит под углом в сторону горизонта.

В минобороны РФ заявили в субботу, что что к учениям также привлечена дальняя противолодочная авиация смешанного авиационного корпуса Северного флота.

Экипажи Су-34 отрабатывали бомбардировочный удар по наземным целям.

Характеристики ракети "Циркон"

3M22 "Циркон" (по кодификации НАТО SS-N-33) – российская гиперзвуковая противокорабельная ракета, созданная "НПО машиностроения" (Реутов, Московская область).

О начале испытаний было объвлено в 2016 году,

Была принята на вооружение 4 января 2023 года.

Глава РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в 2019 году заявил, что новейшая ракета "Циркон" может летать со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука, и поражать цели на море и на суше на расстоянии более 1000 км.

По данным росСМИ, "Циркон" имеет дальность полета от 400 до 1000 км, а масса ее боеголовки составляет около 300-400 кг.

Длиной ракета – 8-10 метров, высота полета – 30-40 км. Более детально характеристик ракеты не разглашают.

РФ применяет "Цирконы" в войне против Украины

Применение ракеты "Циркон" агрессором было зафиксировано по меньшей мере трижды во время войны РФ против Украины.

7 февраля 2024 года в Киеве и Вишневом упали сильно фрагментированные обломки ракеты, которые позже идентифицировали как части ЗМ‑22 "Циркон".

Утром 25 марта 2024 года войска РФ выпустили две ракеты ЗМ‑22 "Циркон" по Киеву. Обломки упали в Печерском, Соломенском и Днепровском районах столицы. Были повреждены трехэтажный жилой дом и спортзал школы, пострадали десять человек.

О применении Россией "Цирконов" также сообщалось 17 ноября 2024 года.

Что известно об учениях "Запад-2025"

Совместные стратегические учения "Запад" России и Беларуси начались 12 сентября. Их целью является улучшение военного командования и координации "в случае нападения", заявили в минобороны РФ.

Утверждается, что учения носят "исключительно оборонительный характер" и не намерены атаковать ни одного члена НАТО.

В то же время НАТО объявило о запуске миссии "Восточный дозорный" после вторжения российских беспилотников в Польшу 10 сентября.

"Россия демонстрирует военную силу с помощью гиперзвуковых ракет и бомбардировщиков во время учений", – отметили в Reuters.

Как сообщал OBOZ.UA, самолеты России 13 сентября нарушили правила полета, из-за чего Литва дважды поднимала истребители НАТО. Борта РФ летели с выключенными радиолокационными автоответчиками и без планов полета. В ВС Литвы заявили, что находятся в состоянии повышенной боеготовности из-за учений "Запад 2025".

