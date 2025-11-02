Россия ввела 'санкции' в отношении Свириденко и ряда украинских чиновников

Российская Федерация объявила о так называемых санкциях в отношении ряда украинских чиновников, в частности премьер-министра Юлии Свириденко и еще двух министров. Всего в списке – 10 человек.

Видео дня

Соответствующий документ, утвержденный правительством государства-агрессора 30 октября, росСМИ обнародовали в субботу, 1 ноября. Постановление также появилось на официальном российском интернет-портале правовой информации.

Против каких чиновников Кремль ввел свои "санкции":

премьер Юлия Свириденко ;

; глава Министерства финансов Сергей Марченко ;

; министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев ;

; бывший вице-премьер и министр инфраструктуры, советник министра обороны Александр Кубраков ;

; экс-министр юстиции Денис Малюська ;

; бывший министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Также в список попали генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Александр Ильков, экс-заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма, директор Офиса реформ Татьяна Ковтун и правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко.

Перед этим МИД РФ также ввел ограничения в отношении представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза, а также ряда других европейских государств в ответ на введение ими 19-го пакета санкций против России.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что отказал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в просьбе сделать исключение из санкций против российской нефти. В то же время американский лидер назвал скандального политика "другом".

– Орбан прямо признавал тот факт, что его страна работает над поиском способа обойти санкции Соединенных Штатов против российских компаний "Лукойл" и "Роснефть". С этой целью он провел переговоры с венгерской нефтегазовой компанией MOL.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!