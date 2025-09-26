Россия ввела санкции против ряда британских чиновников и экспертов: подробности

Россия запретила въезд в страну нескольким гражданам Великобритании, среди которых высокопоставленные чиновники. Ограничения стали ответом Москвы на политику Лондона.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление МИД России. В ведомстве объяснили, что меры связаны с "конфронтационным курсом" Великобритании.

Министерство иностранных дел России объявило о введении запрета на въезд ряду британских чиновников. В список вошли: заместитель министра финансов Эмма Рейнолдс, заместитель директора Управления по применению торговых санкций Анна Дибел-Юнг, начальник Управления по финансовым санкциям МИД Великобритании Макс Петрокофски и депутат парламента от Шотландской национальной партии Дэвид Майкл Дуган. Также под персональные ограничения попали два участника Целевой группы по морским санкциям – Гонсало Саис Ераскин и Кинга Редлов.

В российском МИД заявили, что все упомянутые лица "дискредитировали себя поддержкой незаконных ограничительных мер" и "причастны к деструктивной деятельности против России".

Введение этих санкций произошло после объявления Лондоном нового пакета помощи Украине. В начале сентября министр обороны Великобритании Джон Хили во время визита в Киев сообщил о выделении более 1 миллиарда фунтов стерлингов за счет доходов от замороженных российских активов. За эти средства Украина получила значительное количество боеприпасов, ракет и запасных частей к технике, а также заключила контракты на ремонт и обслуживание военного оборудования.

Напомним, Украина объявила о запрете въезда для трех высокопоставленных венгерских военных. Это решение стало ответом на аналогичный шаг Будапешта в отношении украинских чиновников.

Также OBOZ.UA сообщал, что Венгрия запретила въезд на свою территорию, а также во всю Шенгенскую зону командиру Вооруженных сил Украины Роберту Бровди с позывным "Мадьяр", отдавшему приказ на поражение в РФ нефтепровода "Дружба". В Будапеште поражение Силами обороны законной военной цели на территории государства-агрессора назвали атакой на свой суверенитет и национальные интересы.

