Россия придумала фейк о 'языковых патрулях' в украинских школах: в ЦПД опровергли

Страна-агрессор Россия распространяет в сети дезинформацию о якобы существовании так называемых языковых патрулей в украинских школах, которые запрещают детям разговаривать на русском. В качестве доказательства демонстрируется фото, на котором школьница сидит спиной к классу, а на ее стуле табличка с надписью "разговаривает на русском".

Видео дня

На самом деле подобного явления в украинских школах не существует, а фото имеет признаки фальсификации. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Это типичный пример кремлевской дезинформации, которая имеет целью сформировать ложное представление о "притеснениях" русскоязычных в Украине", – добавили в Центре противодействия дезинформации.

Что говорят специалисты

Если указанное фото проверить алгоритмом BLOCK в инструменте InVID&WeVerify, то можно увидеть локальные нарушения сетки блоков 8×8. Это доказательство того, что к основному изображению было добавлено (наложено) другое изображение.

Следы редактирования изображения в области спинки стула также находят другие алгоритмы – Discrete Cosine Transform, Trace и др.

На фотографии нет логики. Лист бумаги к стулу прикреплен кнопками-гвоздиками – гораздо логичнее было бы прикрепить бумагу с помощью клейкой ленты, чтобы не портить мебель. Тем более, что найти клейкую ленту в школе гораздо легче, чем такие кнопки.

Более того – специалисты считают, что "основное фото", то есть, изображение школьницы на стуле спиной к классу, сделано именно в России. В Украине уже достаточно давно нет такого понятия, как "школьная форма", а в стране-агрессоре ее уже вернули в школы. А девочка на стуле именно в российской школьной форме.

Что говорит законодательство

В Украине нет официального законодательного запрета на использование русского языка в школах. Хотя в Верховной Раде на рассмотрении сразу несколько законопроектов, предусматривающих формирование полностью украиноязычной образовательной среды в школах, включая запрет общения на русском языке не только на уроках, но и во время перерывов, в коридорах, столовых, на спортивных площадках и в укрытиях. Но, во-первых, это только проекты законов, а во-вторых, они не предусматривают применения наказаний или принуждения.

И, что самое главное, что прямой законодательный запрет русского языка в школах может быть расценен Евросоюзом как дискриминационный и противоречить европейскому законодательству. Учитывая путь Украины в ЕС, принятие указанных законопроектов можно считать невозможным. Об этом говорят сами парламентарии.

Как сообщал OBOZ.UA, также в последнее время наблюдается значительная активизация российской дезинформации против Украины в странах Африки. Российские чиновники и связанные с РФ медиа и блогеры вбрасывают в информационное пространство не подкрепленные никакими фактами инсинуации с обвинениями Украины в том, в чем виновата сама Россия. Ведь это же РФ направляет в государства Африки наемников и частные армии, которые там поддерживают неконституционные режимы, разоряют природные ресурсы, несут дестабилизацию и хаос, совершают многочисленные военные преступления.

