Били дубинками и пытали шокерами украинских пленных: двум работникам колонии РФ сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Минобороны и Национальная полиция установили личности и задокументировали военные преступления двух россиян, которые пытали украинских военнопленных. Это двое работников колонии, где удерживают наших пленников.

Об этом сообщили на сайте СБУ. Речь идет о должностных лицах колонии №7 управления федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области РФ:

– гражданине России Алексее Хавецкогом (23.12.1989 г.р.) – заместителе руководителя режимного объекта;

– его подчиненном – гражданине России Григорие Швецове (21.10.1998 г.р.) – сотруднике оперативного отдела колонии.

Что известно о преступлениях россиян

Было установлено, что с июля 2023 года по 17 октября 2024 года оба фигуранта дела применяли пытки к группе украинских пленных, заключенных в российской тюрьме. Пострадавших избивали резиновыми дубинками, натравливали на них служебных собак и пытали электрошокерами.

В застенках наших пленных периодически на длительное время оставляли без еды, воды и медикаментов, а в холодное время года – без теплой одежды.

Кроме этого, пленных удерживали в переполненных камерах с другими заключенными, которые страдали острыми инфекционными болезнями кожи.

Как накажут злоумышленников

Сейчас следователи Службы безопасности заочно сообщили Хавецкому и Швецову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Также незаконные действия фигурантов нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12.08.1949 года.

Продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти и наказать россиян за их преступления против украинских граждан.

"Расследование проводили под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, журналисты-расследователи установили личность врача исправительной колонии в Мордовии, который пытал украинских военнопленных. 34-летний Илья Сорокин, получивший среди заключенных прозвище "Доктор Зло", применял электрошокер, заставлял выкрикивать российские песни и отказывал в медицинской помощи, что привело к гибели по меньшей мере одного пленного.

