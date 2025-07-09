Российские Су-34 и Су-35С почти полностью состоят из западной электроники – СМИ

Российские истребители Су-34 и Су-35С, которые разработаны в ГКБ Сухого, почти полностью состоят из электроники западного производства. По крайней мере специалисты идентифицировали и установили происхождение 1 115 из 1 119 электронных компонентов, используемых в этих самолетах. Среди них нет ни одного, который был бы изготовлен в РФ.

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Об этом говорится в отчете правозащитников International Partnership for Human Rights, Независимой антикоррупционной комиссии и Hunterbrook Media. На соответствующий отчет обратили внимание в "Милитарном".

В частности, производителями электронных компонентов, используемых в этих самолетах, оказались Texas Instruments, Analog Devices, Intel, Murata, Maxim, OnSemi, Vicor и другие ведущие компании.

Больше всего этой электроники в истребители российских захватчиков попало из США, Германии, Японии, Тайваня и Южной Кореи.

В частности, электроника в российском истребителе Су-34 на 68 процентов происходит из США, еще 16,2 процента составляет продукция из Японии. Еще 7 процентов – из стран Европейского Союза, 4,4 – из Швейцарии, 3,1 – из Тайваня, 0,9 – из Южной Кореи, и столько же – из других стран.

Соотношение компонентов в истребителе Су-35С является практически идентичным, отмечает издание.

Что интересно – страна-агрессор не пользуется деталями своих ближайших союзников, таких, как КНДР, КНР и др. Но все эти компоненты попадают в Россию через разветвленную сеть именно китайских импортеров и поставщиков.

К сожалению, также фирмы-прокладки, помогающие агрессору обходить санкции, зафиксированы в Гонконге, Турции, ОАЭ и некоторых странах ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, в Воздушных силах ВСУ отчитались об успешном сбитии вражеского Су-35 над Россией. Боевой самолет российской оккупационной армии уничтожили на Курском направлении в минувшую субботу, 7 июня.

На видео, которое вы можете посмотреть здесь, видно, как российский сбитый самолет пылает на земле.

Также появились данные о российском летчике, который умер во время недавнего падения бомбардировщика Су-34.

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