РФ прекратила судоходство Донско-Азовским каналом, соединяющим Дон с Азовским морем: какие могут быть последствия

Страна-агрессор Россия временно приостановила судоходство по стратегически важному водному пути – Дон-Азовскому каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. Пограничная служба ФСБ РФ уже уведомила судоходные компании о том, что все запросы на проход через Керченский пролив отклоняются.

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К параличу морского сообщения приведи регулярные атаки Сил обороны Украины в Азовском море. Об этом сообщает Reuters.

Причина блокировки судоходства

Ограничения вступили в силу 10 июля с 18:10 по местному времени. Сроки действия запрета в уведомлении не указаны. Официальные комментарии от министерств сельского хозяйства и транспорта РФ пока не поступали. Данное решение было принято вслед за масштабной атакой Украины на российские корабли в акватории Азовского моря.

Накануне под удар попали 13 судов, включая 10 танкеров. Активизация украинских ударов ранее уже затронула российские нефтеперерабатывающие заводы, что спровоцировало локальный дефицит топлива в РФ. Теперь же зона напряженности сместилась на ключевые торговые маршруты.

Удар по экспорту российского зерна

Блокировка канала и Керченского пролива ставит под угрозу стабильность поставок продовольствия из РФ. Азовское море играет критическую роль для российского агросектора.

Через этот регион проходит до 25% всего экспорта пшеницы из России, которая является крупнейшим мировым поставщиком этого зерна. Вдоль побережья расположены ключевые зернопроизводящие регионы – Ростовская область и Краснодарский край.

Реакция мировых рынков

Мировые товарные рынки мгновенно отреагировали на угрозу срыва поставок. Уже вечером 10 июля на бирже Euronext цены на пшеницу подскочили на 4%, достигнув шестинедельного максимума на фоне слухов о закрытии Азовского моря.

На протяжении четырех с половиной лет полномасштабной войны серьезных и длительных сбоев в торговле зерном в Черноморском регионе удавалось избегать несмотря на то, что этот маршрут активно используется как Украиной, так и Россией.

Однако текущая эскалация и закрытие судоходства могут иметь долгосрочные последствия. Международные организации и рыночные аналитики предупреждают, что продолжение блокировки способно спровоцировать новый виток роста мировых цен на продовольствие и нарушить стабильность глобальных цепей поставок зерна.

Напомним, военнослужащие Сил беспилотных систем продолжают кампанию ударов по теневому флоту РФ. В частности , в Азовском море в ночь на 9 июля были поражены 14 российских танкеров.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее 10 июля стало известно, что в РФ дроны атаковали НПЗ, нефтебазу и портовый терминал, а на оккупированных территориях горят подстанции.

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