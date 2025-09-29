Путин объявил рекордный за девять лет осенний призыв в армию: озвучены цифры

Российский диктатор Владимир Путин объявил самый масштабный за последние девять лет осенний призыв на военную службу, который продлится с 1 октября и до конца года. В армию планируется призвать 135 тысяч человек.

Видео дня

Об этом говорится в указе кремлевского лидера, опубликованном его канцелярией. Согласно документу, на срочную службу подлежат граждане России в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящие в запасе и подпадающие под условия призыва.

Подробности

"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 135 тыс. человек", – говорится в указе российского диктатора.

Стоит отметить, что такое количество россиян превышает показатели любого другого осеннего призыва на срочную службу с 2016 года.

В документе также говорится об увольнении с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых завершился срок призыва.

Кроме того, указано, что федеральные органы власти и ведомства обязаны гарантировать выполнение закона в отношении граждан, подлежащих призыву.

Напомним, по информации OSINT-проекта Frontelligence Insight, в 2025 году количество случаев дезертирства в российской оккупационной армии выросло вдвое по сравнению с прошлым годом. В случае, если темпы сохранятся, до конца года из рядов армии могут сбежать не менее 70 тыс. военнослужащих, что составляет примерно десятую часть контингента РФ в Украине.

Как писал OBOZ.UA, ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс тормозит не Москва, а Киев. Поэтому, по его словам, "пока что динамики никакой нет. И не по нашей вине".

