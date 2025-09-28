В российской армии резко возросло количество дезертирства: статистика OSINT-аналитиков

В 2025 году количество случаев дезертирства в российской оккупационной армии удвоилось по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствует новое исследование украинского OSINT-проекта Frontelligence Insight, которое обнародовали в конце сентября. По их оценкам, если темпы сохранятся, до конца года из рядов армии могут сбежать не менее 70 тысяч военных – примерно десятая часть контингента РФ в Украине.

Аналитики Frontelligence Insight изучили десятки тысяч личных дел, полученных благодаря украинскому проекту "Хочу жить", а также внутренние документы ряда российских подразделений. Среди них – 2-я мотострелковая дивизия, 30-я мотострелковая бригада, 291-й мотострелковый полк, 144-я отдельная мотострелковая бригада, 1-я танковая армия и части 58-й армии. В материалах зафиксирован устойчивый рост количества побегов с 2022 года, который резко ускорился в 2024–2025 годах.

Тенденции у оккупантов

Документы свидетельствуют, что уже к лету 2025-го число случаев дезертирства у оккупантов выросло почти в шесть раз по сравнению с началом 2024 года. Только за первые семь месяцев этого года зафиксировано более 3,4 тысячи случаев, тогда как за весь прошлый год – 3,2 тысячи. При этом все больше российских военных оставляют не тыловые базы, а непосредственно фронт или госпитали, после чего не возвращаются на службу.

Большинство дезертиров – контрактники. Из более 13 тысяч задокументированных случаев 11,3 тысячи приходится именно на них. Остальные – мобилизованные и небольшое количество призывников. В 30-й мотострелковой бригаде, например, 73% всех побегов касались контрактников, а каждый пятый беглец был бывшим заключенным.

Средний возраст дезертира составляет 37 лет. Чаще всего службу оставляют мужчины от 35 до 44 лет, чуть реже – военные в возрасте от 25 до 34 лет. Авторы исследования считают, что эти данные отражают общую демографию армии РФ.

Жесткие наказания

Российское командование пытается бороться с дезертирством самыми жесткими методами – от пыток и показательных казней до реальных расправ. Но даже такие меры не останавливают тенденцию. В 144-й отдельной мотострелковой бригаде, например, из 1,4 тысячи дезертиров смогли вернуть более 1,1 тысячи, тогда как еще более 250 остаются в розыске.

Несмотря на это, количество побегов неуклонно растет. Исследователи предупреждают, что массовые случаи нежелания служить, даже при риске смертельного наказания, свидетельствуют о глубоких проблемах в армии. Это может привести к внутреннему расколу в российских силах.

Предварительные данные

В прошлом 2024 году, по подсчетам Frontelligence Insight, армию РФ покинули более 50 тысяч военных. Журналисты российского медиа "Важные истории" также сообщали, что к концу прошлого года количество дезертиров достигло не менее 49 тысяч человек.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в России одобрили ужесточение наказания для бывших заключенных, которые нарушили контракт с минобороны и отправились воевать против Украины. Сейчас на временно оккупированной территории идет настоящая охота на беглецов, вот только до суда им вряд ли удастся дожить.

