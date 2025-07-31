Самолет с Председателем Совета Федераций Валентины Матвиенко летел по южному коридору и достичь Женевы никак не мог без разрешения властей Италии и Франции пересечь их воздушное пространство. Это прокол всей европейской дипломатии и политики, которая живет по двойным стандартам.

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С одной стороны – санкции против России, с другой стороны заигрывание и прямые контакты с главарями неонацистского государства. Это должны понимать на Банковой, но и там правая рука не знает (а может быть знает) что делает левая. У них все хорошо, как и в Верховной Раде и МИД, дроны на них не летят и можно спать спокойно. Россия как тот Змей Горыныч из русской сказки – если отрубить ему одну голову, другая будет пожирать детей и женщин.

Приезд Вали Матвиенко в Женеву вместе с двумя другими одиозными фигурами Госдуры рф – Толстым и Слуцким, это как бальзам на душу всем пророссийски настроенным политикам Европы и таким же тупым обывателям. До их мозгов никак не доходит одна простая вещь и неоспоримый факт истории – если агрессора не остановить вовремя, то война придет в их дом.

То, что ряд делегаций покинули зал заседаний во время выступления Матвиенко, это самый слабый протест, который только можно придумать. Никто не написал ни одного плакатика "Русские фашисты – вон из Женевы" и никто громогласно не выразил возмущения. Все чинно и тихо, лишь бы не было скандала. Российская пропаганда одержала очередную и внушительную победу.

Банковая молчит, набрав в рот воды. Толерантность? Что потом они будут объяснять, когда придет время выборов и "оплата по счетам"? Нет, ребята, так вы будете воевать еще лет пять и никакое самое современное ПВО не спасет Украину от гибели людей и разрушений. Даже маленький Израиль с его "железным куполом" страдает от налета ракет. Пока вы будете терпеть российскую пропаганду в Европе и Америке, грош цена всем вашим дипломатическим усилиям и "обнимашкам" с лидерами европейский стран. Оставьте это себе на банкет.