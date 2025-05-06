Пляжа не будет: в российской Анапе сорван курортный сезон из-за разлившегося в море мазута

В нынешнем курортном сезоне российские пляжи Анапы недосчитаются туристов. Из-за крушения российских танкеров с мазутом на побережье Черного моря настоящая экологическая катастрофа. Российские власти тщательно скрывали размах беды. Однако теперь нефтепродуктами загрязнены пляжи как оккупированного Крыма, так и Анапы. В Анапе вообще пляжи официально закрыты, там до сих пор работают спасатели, водолазы, волонтеры, которые пытаются очистить песок от нефтепродуктов. На майские в Анапу практически не приехали отдыхающие, а что будет летом, никто не знает.

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Пляжи закрыты, туристов нет

Российский курорт Анапа пустует, тут запрещено посещать 150 пляжей в городе и вокруг него – поселки Волна, Веселовка, станица Благовещенская, село Витязево, город Анапа, заповедник Утриш. На майские сюда практически никто не приехал. Закрыты многие прибрежные кафе, фастфуды, рестораны, не работают магазины. Хотя в прошлые годы на майские тут было всегда много россиян, тех, кто не мог позволить себе дорогие Сочи.

По песку на пляжах бродят редкие туристы, которые потом тщательно очищают свою обувь от налипшего мазута. Вредный нефтепродукт постоянно волнами выбрасывает на берег, он смешивается с песком, превращаясь в комки, увидеть его сложно.

С мазутом пытаются что-то сделать. Вдоль моря растягивают специальную сетку, скрученную в тонкий рулон. Мазут застревает в ней. Однако многие сетки уже давно наполнены этим веществом, а менять их не успевают.

Температура воздуха в начале мая в Анапе примерно +21-22 градуса, однако есть редкие желающие искупаться в холодной воде. Из моря они выходят с грязными от мазута пятками.

Также рекомендуется ходить по песку в старой обуви или надевать бахилы, поскольку оттереть обувь от мазута невозможно.

Барханы и стройплощадки

Многие пляжи Анапы сейчас больше похожи на строительные площадки или песчаные карьеры. Рабочие с помощью техники снимают верхний слой песка, а под ним оказывается сплошной слой мазута. Просеять это невозможно, приходится снимать и просеивать верхний слой, а нижний, загрязненный, буквально тоннами вывозить.

На некоторых пляжах стоят специальные установки, через которые также каждый день просеивают грязный песок. Однако перепахать огромные площади прибрежной зоны таким образом невозможно.

На пляжах работают водолазы, которые ищут мазут на морском дне. Помогают им дроны, они с высоты высматривают затемнения, похожие на выбросы мазута.

Так что тем, кто решится все-таки летом приехать в Анапу, советуют везти с собой сменные купальные костюмы, поскольку они могут легко запачкаться во время загорания на пляже. Также иметь с собой старую обувь, которую не жалко будет выбросить после отпуска, либо использовать бахилы.

Аллергикам и людям с хроническими заболеваниями вовсе не рекомендуют в этом году посещать Черноморское побережье. Даже если видимых пятен мазута нет, все равно в воздухе есть испарения вредных веществ.

В то же время все детские лагеря на побережье в Анапе заполнены, детей сюда везут на отдых, даже невзирая на мазут.

Туристы отменяют отпуск, отели не отдают деньги

В Анапе постоянно возникают скандалы. Многие отели, где россияне забронировали номера еще несколько месяцев назад, а теперь из-за экологической катастрофы передумали сюда ехать, отказываются возвращать деньги. А суммы немаленькие – по 150 тыс., 250 тыс. рублей.

Сотни туристов сообщают о том, что уже подали иски в суд на такие отели и обратились в Роспотребсоюз. Правда, в последнем на жалобы россиян никак не реагируют. Вообще о проблеме с разливом нефтепродуктов и предстоящем срыве пляжного сезона в России говорить не принято.

За то, что блогеры в своих сюжетах демонстрируют загрязненный песок, работу спасателей, их штрафуют на приличные суммы. На российском телевидении и в СМИ проблему также замалчивают.

В самой Анапе местные предприниматели уже грозят бунтом, они требуют открыть пляжи, чтобы не лишиться своих заработков. Без доходов сейчас оказались гостиницы, владельцы магазинов, кафе, ресторанов, баров, обслуга пляжей, хозяева парков развлечений, прокатчики и т.п.

В Анапе в субботний вечер улицы пустуют, аттракционы несут убытки. Продавцы еды жалуются, что работают себе в убыток.

Предприниматели доказывают, что мазута нет на галечных пляжах, мол, камни очистили. Хотя это неправда, мазут просто пролился в более глубокий слой на берегу и продолжает отравлять воздух и все вокруг.

В конце мая Роспотребсоюз должен принять решение – открывать ли загрязненные пляжи для туристов. Пока же россиянам предлагают дышать морским воздухом возле гостиничных бассейнов.

Еще и атаки беспилотников

И еще одна беда отпугивает отдыхающих от Анапы – работа украинских дронов. Один из блогеров из Анапы рассказал, как совсем недавно проснулся от громких взрывов.

"Сначала подумал, что это гром, но потом понял, что это взрывы. Сон пропал, стало страшно. Я стал читать Telegram-каналы и следить за событиями до 4 часов утра. Сирену почему-то не включали. Оказывается, взрывы были в районе Новороссийска, Юровки, это примерно 26 км от нас, и еще в 9 км. Но грохот был слышен", – делится блогер.

Он приходит к выводу, что мазут и атака беспилотников могут отпугнуть туристов, ведь это не безопасно.

Напомним, катастрофа с двумя российскими танкерами в Керченском проливе произошла в декабре 2024 года. Танкеры перевозили 9,2 тонны мазута, в море могло вылиться более 3 тонн нефтепродуктов.