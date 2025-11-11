Оккупанты отправляют на штурм позиций ВСУ раненых военных на костылях. Фото

Россия продолжает совершать военные преступления против своих военных. В частности, страна-террорист отправляет на штурмы своих раненых бойцов на костылях.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA. Отмечается, что один из таких военных был отправлен в Донецкую область.

"Отправили в Авдеевку на костылях в штурмовую бригаду и направили в бой. Какую войну они хотят выиграть с инвалидами?" – говорится в сообщении.

В частности, одного контрактника из Подмосковья забрали из госпиталя в тапочках и отправили на передовую на костылях.

Детали

Уроженец Донецкой области, житель Подмосковья 53-летний Игорь Тищенко подписал контракт в октябре 2023 года. Через год он получил травму позвоночника во время учений на полигоне, из-за которой не смог нормально двигаться и поворачивать голову.

После травмы мужчина еще месяц провел в Селидово, откуда на носилках его отправили в больницу. В общем он провел в госпиталях 9 месяцев, еще 4 месяца находился в медроте без медицинской помощи. За это время у него обнаружили ишемическую болезнь сердца и сахарный диабет.

Тищенко должны были отправить на ВВК для списания. Но врачи в своих выводах писали, что военнослужащий претендует на категорию "Д" (не годен).

Однако 7 ноября сотрудники воинской части забрали его из Республиканского центра профпатологии и реабилитации Донецка, отправив в боевое подразделение в Авдеевку. Об этом рассказала жена военнослужащего Елена Тищенко.

"Вечером 7-го числа как он был в трико и тапочках, так его посадили в машину и отвезли в Авдеевку. 8 ноября в районе часа дня он в последний раз вышел на связь и сказал: "Все, мы поехали, нас отправляют". С тех пор на связь он не выходил. Живой он там, неживой, от него просто хотят избавиться", – рассказывает жена.

Елена говорит, что списывать ее мужа отказывается замполит 1453 года полка Максим Семенич. Семенич обещал назначить комиссию ВВК, но так не произошло (ASTRA не удалось связаться с ним).

Жена похищенного обращалась в Минобороны РФ, военную и гражданскую прокуратуру, Администрацию президента, в госфонд "Защитники Отечества" и ФСБ, но везде получила отписки. Также жена военнослужащего записывала публичное видеообращение по этой ситуации в июне, ролик выложил телеграм-канал "Мобилизация ДНР". В результате Елене пришлось обратиться в суд, но она уже 2 месяца ждет даты судебного заседания.

"Что он должен там делать на костылях? Его сейчас отправили в Авдеевку на костылях в штурмовую бригаду и направили в бой. Какую войну они хотят выиграть с инвалидами?" – возмущается Елена.

