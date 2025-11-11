УкраїнськаУКР
Оккупанты отправляют на штурм позиций ВСУ раненых военных на костылях. Фото

Анна Павлова
Новости России
3 минуты
396
Оккупанты отправляют на штурм позиций ВСУ раненых военных на костылях. Фото

Россия продолжает совершать военные преступления против своих военных. В частности, страна-террорист отправляет на штурмы своих раненых бойцов на костылях.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA. Отмечается, что один из таких военных был отправлен в Донецкую область.

"Отправили в Авдеевку на костылях в штурмовую бригаду и направили в бой. Какую войну они хотят выиграть с инвалидами?" – говорится в сообщении.

В частности, одного контрактника из Подмосковья забрали из госпиталя в тапочках и отправили на передовую на костылях.

Оккупанты отправляют на штурм позиций ВСУ раненых военных на костылях. Фото

Детали

Уроженец Донецкой области, житель Подмосковья 53-летний Игорь Тищенко подписал контракт в октябре 2023 года. Через год он получил травму позвоночника во время учений на полигоне, из-за которой не смог нормально двигаться и поворачивать голову.

После травмы мужчина еще месяц провел в Селидово, откуда на носилках его отправили в больницу. В общем он провел в госпиталях 9 месяцев, еще 4 месяца находился в медроте без медицинской помощи. За это время у него обнаружили ишемическую болезнь сердца и сахарный диабет.

Оккупанты отправляют на штурм позиций ВСУ раненых военных на костылях. Фото
Оккупанты отправляют на штурм позиций ВСУ раненых военных на костылях. Фото
Оккупанты отправляют на штурм позиций ВСУ раненых военных на костылях. Фото

Тищенко должны были отправить на ВВК для списания. Но врачи в своих выводах писали, что военнослужащий претендует на категорию "Д" (не годен).

Однако 7 ноября сотрудники воинской части забрали его из Республиканского центра профпатологии и реабилитации Донецка, отправив в боевое подразделение в Авдеевку. Об этом рассказала жена военнослужащего Елена Тищенко.

"Вечером 7-го числа как он был в трико и тапочках, так его посадили в машину и отвезли в Авдеевку. 8 ноября в районе часа дня он в последний раз вышел на связь и сказал: "Все, мы поехали, нас отправляют". С тех пор на связь он не выходил. Живой он там, неживой, от него просто хотят избавиться", – рассказывает жена.

Елена говорит, что списывать ее мужа отказывается замполит 1453 года полка Максим Семенич. Семенич обещал назначить комиссию ВВК, но так не произошло (ASTRA не удалось связаться с ним).

Жена похищенного обращалась в Минобороны РФ, военную и гражданскую прокуратуру, Администрацию президента, в госфонд "Защитники Отечества" и ФСБ, но везде получила отписки. Также жена военнослужащего записывала публичное видеообращение по этой ситуации в июне, ролик выложил телеграм-канал "Мобилизация ДНР". В результате Елене пришлось обратиться в суд, но она уже 2 месяца ждет даты судебного заседания.

"Что он должен там делать на костылях? Его сейчас отправили в Авдеевку на костылях в штурмовую бригаду и направили в бой. Какую войну они хотят выиграть с инвалидами?" – возмущается Елена.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области силовики оккупационной Росгвардии обыскали руины металлургического комбината "Азовсталь". Основной целью таких мероприятий заявлен "поиск боеприпасов".

Как сообщал OBOZ.UA, в Мариуполе ежедневно умирает около 20 человек, что составляет более 600 смертей в месяц и более 7 тыс. в год. Например, в 2022–2023 годах в Мариуполе умирало около 350–400 человек в месяц. Сейчас эта цифра выросла почти вдвое.

