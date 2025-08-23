Огонь перекинулся на новый резервуар: в российском Новошахтинске третьи сутки горит НПЗ после атаки дронов. Видео

В Новошахтинске Ростовской области уже третьи сутки горит нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), который атаковали дроны Сил обороны Украины. Утром в субботу, 23 августа, огонь перекинулся на новый резервуар.

Об этом свидетельствуют видео с места пожара, которые попали в сеть. При этом городской голова Новошахтинска Сергей Бондаренко вечером в пятницу, 22 августа, заявил, что возгорание тушат "на Новошахтинском промышленном предприятии".

"Специалисты служб экстренного реагирования продолжают тушить возгорание на Новошахтинском промышленном предприятии", – написал Бондаренко в официальном Telegram-канале.

Пожар на НПЗ гасят третьи сутки

По словам мэра Новошахтинска, 21 августа для подвоза воды, которая используется для охлаждения очага горения и тушения, было задействовано десять автоцистерн от двух пожарно-спасательных частей, областной поисково-спасательной службы и коммунальных предприятий.

Пожарные двумя мотопомпами заправляли автоцистерны, заявил Бондаренко.

В пятницу, 22 августа, использовано восемь автоцистерн, которые при помощи мотопомп заправляли из открытых водоемов.

В помощь профессионалам привлечен автомобиль пенного тушения.

На месте дежурят бригады скорой помощи.

"Место происшествия оцеплено сотрудниками правоохранительных органов", – заявил мэр.

Что известно об атаке на Новошахтинский НПЗ

В ночь на четверг, 21 августа, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ атаковали ряд важных объектов в РФ.

В частности, в Генштабе подтвердили поражение НПЗ в Ростовской области.

Также под удар попали склад БПЛА в оккупированном Донецке и база ГСМ в Воронежской области.