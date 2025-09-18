"Не просили рожать": в России вдове ликвидированного на войне солдата с десятью детьми вместо денег предложили "экскурсию в Тамбов". Фото

В селе Старое Козьмодемьянское, что в Тамбовской области, вдова погибшего оккупанта Андрея Кузьмина осталась одна с десятью детьми. Государство, несмотря на обещания, не оказало семье никакой поддержки. Вместо денежной помощи чиновники предложили экскурсию в Тамбов и сократили ранее назначенные выплаты.

Видео дня

О ситуации Натальи Кузьминой рассказал проект "Сибирь.Реалии", ссылаясь на расследование инициативы "Окно". Соседи и местные жители говорят о полнейшем игнорировании со стороны чиновников.

Андрей Кузьмин подписал контракт с Минобороны РФ в августе 2024 года. Его почти сразу отправили на фронт, и уже 24 августа он погиб в Курской области в возрасте 55 лет.

"Наталья его отговаривала, наверное, больше года. У них 10 детей только своих, пятеро из них школьники, другие еще в садик ходят, один вообще не ходит, на руках его еще носит. У Андрея еще двое детей от предыдущего брака, уже подросли. И он не мог их всех прокормить, просто нет работы. В районе есть только индюшиное хозяйство – 'Тамбовская индейка'. И пять сел вокруг. Где работу всем найдешь? Он был водителем у фермера в последнее время, но это не та работа, чтобы 10 детей прокормить", — рассказывает Александр, житель соседнего села Малое Козьмодемьянское.

После смерти мужа Наталья не получила никакой компенсации – ни за гибель на фронте, ни на похороны. В местной администрации объяснили это тем, что Андрей якобы "погиб не от ранения", поэтому семье якобы ничего не принадлежит.

Похоронили Андрея за средства, которые собрали односельчане. Семье не выдали никаких документов, причину смерти не объяснили, а цинковый гроб запретили открывать.

"Нам ничего толком не объяснили, но цинковый гроб запретили вскрывать. Да и Наталья бы тогда не стала — не в том состоянии она была. Один младенец на груди, еще девять бегают вокруг, часть в школу надо собирать, других — в садик вести. И тут такая новость — единственный кормилец умер. А ей от него [Андрея] даже военного билета не осталось, просто никаких документов не отдали. Всем селом и еще соседним хоронили, люди сбрасывались", — рассказывает мать Натальи, Любовь.

После того, как Наталья обнародовала видеообращение, в котором рассказала о своем положении, власти области пообещали "разобраться" и предложили детям погибшего экскурсию в областной центр.

"На самом деле помощи не просто ноль, а минус! Они уменьшили выплаты на детей. Было 75%, стало 50% (детские пособия составляют определенный процент от прожиточного минимума). Мы разве знаем, почему? Нам никто ничего не объяснил!" — говорит мать Натальи.

Более того, Наталье отказали в присвоении звания "мать-героиня", хотя она воспитывает десять детей, а это формально дает право на это звание согласно действующему законодательству.

Несмотря на публичные заявления местных и федеральных чиновников, включая главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, семья Кузьминых до сих пор не получила никакой помощи. Обращения в органы власти остаются без ответаили заканчиваются формальными отписками.

Местные считают, что настоящая причина – нехватка денег в бюджете. Между тем Наталья сама содержит большую семью, работая помощницей воспитателя, параллельно ухаживая за собственными детьми. В селах почти нет инфраструктуры: нет интернета, дороги разбиты, с медициной – критическая ситуация.

"У нас интернета до сих пор нет. То, что мы с вами сейчас говорим – только потому, что я себе отдельный модем заказывал. Телефон ловит через раз. Деревья сгнившие вдоль дорог и по селам – мы сами пилим, траву косим. Какие дороги – я сейчас вам сниму видео, как по ухабам еду. Любую машину через полгода убиваешь в хлам. И такая дорога – через все пять сел нашего района лежит. Скорая не всегда проедет. Если вообще поедет – у нас одна машина на все пять сел", — делится односельчанин Александр.

Жители села обвиняют власть в том, что она отправляет мужчин на фронт из-за отсутствия работы, а после их гибели оставляет семьи на произвол судьбы.

В начале сентября депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к заместителю министра обороны Анне Цивилевой с просьбой помочь вдове. Однако никаких реальных изменений семья так и не почувствовала. Зато власти Тамбовской области распространили очередное заявление:

"Семье Кузьминых предоставляются меры социальной поддержки в соответствии с региональным законодательством. Однако есть меры, имеющие заявительный характер, за которыми Кузьмина Н. В. не обращалась, хотя они ей были неоднократно предложены (в частности, льготы на ЖКУ, меры поддержки по обеспечению лекарствами, 70-процентная скидка на детский сад, льготы по обучению членов семьи, льготы на посещение спортивных сооружений и музеев). Этот вопрос остается на контроле социальных координаторов соцзащиты".

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в закрытых демографических отчетах России говорится, что за следующие 50 лет население страны может сократиться минимум на четверть. Одна из главных причин — развязанная война против Украины, из-за которойгибнут и получают ранения миллионы мужчин.

Также сообщалось, что Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил 19-летнего самбиста Вадима Томилова из Ирбита Свердловской области к семи годам лишения свободы за попытку вступить в "Российский добровольческий корпус" (РДК). Приговор огласили в понедельник, первые три года парень проведет в тюрьме, а остальные – в колонии строгого режима.