Родители сдали в ФСБ: в России 19-летний юноша получил 7 лет колонии за намерение воевать в РДК

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил 19-летнего самбиста Вадима Томилова из Ирбита Свердловской области к семи годам лишения свободы за попытку вступить в"Русский добровольческий корпус" (РДК). Приговор огласили в понедельник, первые три года парень проведет в тюрьме, а остальные – в колонии строгого режима.

Видео дня

О решении сообщил корреспондент "Медиазоны" из зала суда. По словам журналиста, суд учел смягчающие обстоятельства – явку с повинной, сотрудничество со следствием, возраст подсудимого и трудное материальное положение его родителей. Прокуратура просила такой же срок, но только два года заключения в тюрьме.

Детали следствия

Следователи настаивали, что весной 2024 года Вадим Томилов тайно получил загранпаспорт, взял микрокредит 45 тысяч рублей и готовился к выезду в Грузию. 9 мая 2024 года на "Бла-бла-каре" выехал из Ирбита в Екатеринбург, где поселился в хостеле. Затем в аэропорту Кольцово он купил билет на самолет до Тбилиси на 11 мая.

Именно родители обратились в полицию, прислав переписку с сыном и видео, которое он им переслал. Позже в суде они говорили, что "неосознанно" переслали полицейскому сообщение со ссылкой на видео. Задержание произошло в хостеле, куда прибыли силовики. В материалах дела отмечалось, что юноша признался в намерении вступить в РДК и выражал неприязнь к действующему режиму.

Реакция и показания

На допросах Томилов признал, что заполнил анкету в телеграм-боте РДК и соглашался на собеседование в Тбилиси. Ему предлагали стать штурмовиком, однако он отказался. В суде юноша заявил, что его решение было скорее "юношеским протестом", и подчеркнул, что в конце концов он добровольно отказался от этой идеи, сообщив родителям адрес своего хостела.

Как утверждал в суде полицейский, который его задержал, Вадим Томилов признался, что собирался вступить в РДК, а на предложение "передать его родителям целым и невредимым" ответил, что снова попытается сбежать,"потому что набрал микрозаймов по указанию кураторов" и потому что "придерживается идеологии нацизма и ему ненавистен действующий режим" России. Согласно материалам дела, в вещах Томилова нашли ремень с изображением нацистского орла со свастикой.

Обвинения против силовиков

В суде Томилов также заявил, что сотрудники ФСБ били его в живот, угрожали ему пытками током и тем, что изобьют его родителей, если он откажется сотрудничать, заставляя написать явку с повинной. В итоге он написал явку с повинной.

Суд назначал проверку по этим фактам, но уголовное дело открывать отказались. Защита настаивала, что действия юноши не составляли состава преступления, ведь он отказался от поездки еще до ареста. Кроме этого, адвокат указывал на то, что психолого-психиатрическая экспертиза выявила "незрелость" подсудимого и его склонность к спонтанным решениям.

Биография и спорт

Вадим Томилов занимался самбо и лыжным спортом, занимал призовые места на соревнованиях и был финалистом всероссийских олимпиад. В 2021 году он занял третье место на первенстве России по самбо. Кроме этого, он был победителем олимпиад по школьным предметам, а также одним из претендентов на премию губернатора.

В апреле 2024 года он представлял модель ветрогенератора на конкурсе, а в интервью местному телевидению говорил, что мечтал поступить в технический вуз. Несмотря на это, в июле его внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в России суд Ростова-на-Дону приговорил гражданина Украины Дмитрия Стадникова к 20 годам лишения свободы. Его обвинили в "участии в террористической организации и обучении терроризму". Такой приговор украинец получил за то, что служил в крымскотатарском батальоне, защищая свою страну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!