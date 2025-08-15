На Рязанщине взорвался пороховой цех оборонного завода: что известно о последствиях. Видео

В Рязанской области взорвался пороховой цех завода "Эластик", расположенный в поселке Лесной Шиловского района. Вследствие взрыва погибли пять человек, еще 20 пострадали.

Предварительная причина – нарушение техники безопасности. В сеть попали видео момента взрыва и мощного пожара на объекте.

Какие последствия взрыва на заводе "Эластик"

С завода эвакуированы более 100 человек, десять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал Baza.

Под завалами остаются еще люди, доступ к ним затруднен.

"Взрыв на заводе произошел в цеху, где производится порох, по причине нарушения техники безопасности", – пишет Baza.

Цех полностью разрушен.

В 2021 году на заводе "Эластик" произошел взрыв цеха по производству пороха частного производителя взрывчатки "Разряд". Тогда погибли 17 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 августа дроны атаковали Самарскую область. Целью оказался НПЗ в Сызрани, на объекте вспыхнул мощный пожар. Поражение нефтезавода подтвердили в Генштабе ВСУ.

