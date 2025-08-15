На Рязанщине взорвался пороховой цех оборонного завода: что известно о последствиях. Видео
В Рязанской области взорвался пороховой цех завода "Эластик", расположенный в поселке Лесной Шиловского района. Вследствие взрыва погибли пять человек, еще 20 пострадали.
Предварительная причина – нарушение техники безопасности. В сеть попали видео момента взрыва и мощного пожара на объекте.
Какие последствия взрыва на заводе "Эластик"
С завода эвакуированы более 100 человек, десять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал Baza.
Под завалами остаются еще люди, доступ к ним затруднен.
"Взрыв на заводе произошел в цеху, где производится порох, по причине нарушения техники безопасности", – пишет Baza.
Цех полностью разрушен.
В 2021 году на заводе "Эластик" произошел взрыв цеха по производству пороха частного производителя взрывчатки "Разряд". Тогда погибли 17 человек.
