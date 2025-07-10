Подаю краткий обзор июльского исследования общественного мнения жителей Российской Федерации от аналитического Центра Юрия Левады.

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Напомню, что Левада-Центр признан в РФ иностранным агентом, а его исследования считаются социологами Украины относительно адекватными.

Далее текст на языке оригинала.

Розпочнемо з головного запитання:

"Як Ви вважаєте, нині варто продовжувати воєнні дії чи розпочати мирні переговори?

64 відсотки опитаних росіян (із них 31% за те, щоб однозначно, а 33% – скоріше за все) вважають, що тепер необхідно переходити до мирних переговорів, а не продовжувати воєнні дії.

Прихильниками продовження воєнних дій є 29 відсотків (із них 18% – однозначно, 11% – скоріше за все). Соціологи Левада-Центру підкреслюють, що найбільший рівень підтримки мирних переговорів фіксується вже другий місяць поспіль. Але найцікавіша інша тенденція – суттєві відмінності у настроях серед мешканців Москви та провінційних міст і сіл. Так, відносна більшість жителів Москви (49 відсотків) за продовження воєнних дій, а 48% – за мирні переговори. Натомість, у сільській місцевості 26% – за продовження війни, а 65% – за мирні переговори. У містах до 100 тисяч відповідно 23% за війну, а 69% – за мирні переговори. Тут потрібно зробити суттєві застерження про те, що йдеться саме про РОСІЙСЬКЕ бачення змісту так званих мирних переговорів.

Серед причин більшого пацифізму в регіонах РФ, скоріше за все, і радикальна різниця у кількості мобілізованих на війну в Москві та провінції.

Для порівняння у вересні 2024 року в аналогічному дослідженні Левада-Центру було зафіксовано такі результати:

– за мирні переговори – 54%, а за продовження воєнних дій – 39%. Майже рік тому, найбільш войовничими були теж москвичі, 58% з них прагнули війни проти українців.

І тут напрошуються очевидний висновок:

задля СПРАВЕДЛИВОСТІ вектор уваги нашої СБУ та ГУР необхідно активніше націлювати на столицю РФ, де міститься головний осередок РАШИЗМУ.

Цікавими також є результати відповідей на запитання щодо можливого використання ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ під час російсько-української війни.

В липні 2025 року відбулося найбільше зниження числа тих, хто виправдовував застосування ядерної зброї. Таких залишилося – 24%, проти – 65%.

І той же час дещо зменшився рівень підтримки дій російської армії в Україні. Нині це 74%, з яких 42% повністю підтримують російських військових. Не підтримують дій російської армії в Україні – 16%.

Як бачимо, результати й цього дослідження громадської думки від Левада-Центру спростовують один із поширених міфів російсько-української війни про те, що мовляв саме неосвічені мешканці російських провінцій та всілякі інородці прагнуть війни, а хороші росіяни з Москви та Петербурга, виховані на цінностях "великой русской культуры" - чисто демократи і миротворці.

Правда ж у тому, що Московщина з часів мародера і варвара Андрія, прости Господи, Боголюбського до тиранів і терористів Сталіна й Путіна була і залишається столицею украіножерства та шовінізму.