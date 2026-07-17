Кремль усиливает дронный террор: армии РФ приказали чаще наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины – разведка

Российская армия получила приказ усилить удары БПЛА по гражданской инфраструктуре и автомобилям в прифронтовых районах и приграничных областях. Атаки будут направлены на автозаправочные станции, грузовики, автобусы и легковые автомобили.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки. Приказ уже поступил в российский Центр перспективных беспилотных систем "Рубикон" и дроноводам оккупационных войск.

Что известно

По сообщению разведки, для поиска и поражения целей планируется использовать управляемые БПЛА "Молния", "Герань-сикер", "Гербера-сикер", "Ланцет", V2U и другие. Однако, поскольку российские дроноводы недостаточно подготовлены, уже случались инциденты с ударами по своим.

Например, в 1427-м мотострелковом полку ВС РФ из-за потери ориентации направили "Молнию" на гражданский автомобиль УАЗ в районе Глушково Курской области. Правда, дрон взорвался в 10 метрах от машины.

"В то же время подобные атаки против собственного гражданского населения в приграничных регионах государства-агрессора нередко инсценируются российскими спецслужбами с целью использования кремлевской пропагандой в кампании по демонизации и дискредитации Украины", – говорится в сообщении.

Еще один случай, по сообщению ГУР, произошел на Запорожском направлении, когда вражеские дроноводы по ошибке поразили пикап с личным составом ВС РФ.

Напомним, ранее спикер ГУР Андрей Черняк заявил, что Россия будет максимально избегать темы мобилизации до выборов в Государственную Думу, однако ее проведение не исключается. В то же время строительство новых учебных центров для новобранцев российской армии не фиксируется.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР получили обширный массив закрытой информации об одном из ключевых предприятий военно-промышленного комплекса России. Речь идет о материалах научно-исследовательского института "Полюс" имени Митрофана Стельмаха, который работает в сфере высокотехнологичных военных разработок.

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