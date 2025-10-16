Кремль теряет контроль над Дальним Востоком: в разведке рассказали, как Китай и КНДР делят российскую 'периферию'

Дальневосточный федеральный округ Российской Федерации испытывает все большее влияние Китая и Северной Кореи. Пекин наращивает экономическую зависимость, а Пхеньян – трудовую.

Об этом в новом отчете заявила Служба внешней разведки Украины. В ведомстве отметили, что Москва "открывает путь внешней экспансии" и "все чаще "рассчитывается" с союзниками в войне против Украины собственными территориями".

Как иностранные государства "покоряют" крупнейший регион РФ

Китай наращивает влияние экономически. Ожидается, что его инвестиции в российский Дальневосточный федеральный округ в 2025 году достигнут триллиона рублей. При этом большинство сделок касаются торговли – инфраструктурных проектов нет.

Сенатор от Хабаровского края Виктор Калашников подтверждал: в 2024 году объем российско-китайского товарооборота вырос на 5,5 млн тонн, а за первое полугодие 2025-го – еще на 36%.

Кроме этого, КНР проводит "ползучую" демографическую экспансию. До двух миллионов китайцев уже проживают от Владивостока до Урала, и эта цифра растет. Способствуют переселению льготы и введение безвизового режима. По данным СВР, формируются анклавы, где россияне практически не работают.

Также рабочие места на Дальнем Востоке РФ получает значительное количество граждан КНДР. За последний год только официально туда прибыли более 15 тысяч северокорейских рабочих (неофициально – до 50 тысяч). На будущее заказано еще 153 тысячи трудовых контрактов.

"Рабочие получают минимальную оплату, тогда как Пхеньян зарабатывает до $500 млн ежегодно", – заявили разведчики.

"Так возникает ситуация, когда две ядерные державы одновременно укрепляют позиции на территории третьей. Китай формирует экономическую зависимость, КНДР – трудовую. Обе страны решают собственные проблемы за счет российских ресурсов", – сделали вывод в ведомстве.

В СВР считают, что почти семь миллионов квадратных километров территории с населением 7,9 млн человек могут превратиться для России в арену чужих стратегий.

