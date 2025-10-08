Используют резервы, которые берегли на черный день: дефицит топлива в России приближается к 20%

В Российской Федерации дефицит горючего приближается к 20%. Более того, страна-террорист уже начала использовать резервы, которые берегли на черный день.

Видео дня

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем традиционном обращении 8 октября. Он также добавил, что Россия должна чувствовать полную цену войны и производители оружия это обеспечивают.

"По нашим данным, дефицит топлива в России уже идет к показателю в 20 % – это то, что касается бензина у них. Они уже используют и резервы дизеля, которые берегли на черный день. Путину много раз предлагали закончить войну или хотя бы прекратить огонь. Он отверг все предложения – наши предложения, американские предложения. Именно поэтому вполне справедливо, что Россия должна чувствовать полную цену войны. Производители оружия это обеспечивают. Наши дальнобойные удары стали более точными", – рассказал президент.

Он также добавил, что украинские партнеры готовят новые санкционные решения.

"И работаем, в частности, в тех санкционных направлениях, которые ранее часто получали меньше внимания. Готовим новые наши встречи с США, также встречи в Европе. Что важно, мы не отвергаем ни одного реального пути к миру. Но считаем, что сработает только принуждение России. И я благодарю всех в мире, кто именно так помогает нам – Украине – сильно помогает, решительно и действительно теми средствами, теми решениями, которые влияют на Россию", – резюмировал ситуацию президент.

Ранее сообщалось, что удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам России привели к резкому сокращению внутренней переработки нефти и одновременному росту экспорта сырой нефти.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинские дальнобойные удары по территории РФ и Крыму с участием беспилотников продолжаются. Среди последних целей – завод им. Свердлова в Дзержинске, военно-морской нефтяной терминал и железнодорожная станция в оккупированной Феодосии, Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае и нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в городе Кириши.

Также сообщалось, что в ночь на 5 октября в Нижегородской области РФ раздавались взрывы. Местные жаловались на атаку дронов и громкие взрывы. Вероятной целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово: в районе предприятия заметили пожар. Кадры публиковали местные паблики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!