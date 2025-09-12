В школах страны-агрессора России с 2026–2027 учебного года предметы "Родной язык" и "Родная литература" перестанут быть обязательными и станут факультативными. Это означает фактическое лишение государственной поддержки для 277 языков коренных народов. Сейчас в системе образования используется 105 языков, но их присутствие постоянно уменьшается.

О новых шагах кремля сообщила Служба внешней разведки Украины. В ведомстве отметили, что изменения не являются случайными – это логическое продолжение политики москвы последних лет. Российские власти последовательно демонстрируют стремление уничтожить национальную идентичность и культурное разнообразие народов, оказавшихся под ее контролем.

Процесс фактически стартовал в 2018 году, когда диктатор Путин объявил изучение нерусских языков добровольным. Через два года в конституции появилась норма, определившая русский как "язык государствообразующего народа". А в 2024 году Москва вышла из Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, сняв с себя международные обязательства по языковому и культурному разнообразию.

Языковая политика

В Татарстане за десятилетие количество школ с обучением на татарском языке сократилось более чем вдвое. В Бурятии, Чечне и других республиках независимые медиа, освещающие этнические вопросы, подвергаются блокированию и давлению. Государственные телеканалы и радио больше не обязаны вещать на языках меньшинств. А культурные мероприятия, которые проводятся без санкции властей, часто запрещают, а организаторов преследуют за "экстремизм".

Концепция "единой русской нации", которую продвигает кремль, может завершиться ликвидацией национальных республик. Вместо многонационального государства РФ пытается стать мононациональным, консолидированным вокруг имперского центра. В перспективе даже сам термин "Родной язык" планируют заменить на "Язык народа России".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что кремль планирует усилить русификацию и продвигать русский язык как "средство межнационального общения" на постсоветском пространстве. Соответствующий указ об утверждении основ государственной языковой политики подписал российский диктатор Путин. В подписанном документе русский язык прямо назван"одной из основ российской государственности".

