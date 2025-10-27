Про бійки на президентських (королівських) кухнях між центральними банками та урядами по всьому світі складають легенди. Але так, як це вміють робити в Оркостані, не вміють робити ніде.

Як ви вже знаєте, уряд рф не так давно подав проект бюджету на 2026 рік в Держдуму, яка вже на минулому тижні його прийняла в першому читанні. Бюджет – нереалістичний, і вже встиг викликати шквал критики депутатів Держдуми та підвищив рівень песимізму на Мосбіржі і серед банків.

Вивчення макроекономічних припущень, на основі яких готувався бюджет, взагалі забиває останній цвях в труну питання про його якість. Втім, перше читання того, що в уряді Мішустіна називають проектом бюджету, відбулось, а в путінській рф, де "Держдума – це не місце для дискусій", по іншому ж не буває.

І тут, відразу після прийняття "бюджету", з хащів зі своїми прогнозами виліз ЦБР. Принижений і зґвалтований оборонними промисловцями, ЦБР погіршив прогноз по інфляції і по економічному зростанню на 2026 рік, та ще і вказав, що ставка ЦБР буде більшою за очікування (читай – Мінфін буде більше платити за запозичення через ОФЗ).

Тобто всі три ключових параметри, які було закладені до проекту бюджету, були погіршені прямо на очах у свідомої публіки. Першим не витримали нерви у голови Мінекономрозвитку Решетнікова, який єхидно позитивно оцінив зниження ставки ЦБР аж на 0,5 п.п., вказавши, що це формальний крок. Ну а далі почалось традиційне для російських чиновників кидання какулями один в одного в таких обсягах, що інформація про їх бійки долетіла і до Києва.

Вболіваю за обидві сторони і сподіваюсь, що обидві потонуть у лайні міжвідомчих чвар. Втім, в листопаді депутати Держдуми мають систематизувати правки і прийняти остаточну версію бюджету на 2026 рік. По ідеї, якщо таке трапляється в нормальних країнах, то має бути погіршений дефіцит бюджету та переглянуті статті витрат і доходів. Але рф – то не нормальна країна, тому приймуть те, що затвердив товариш путін, а потім будуть 4-5 разів збільшувати дефіцит, як ми це бачимо зараз в 2025 році.