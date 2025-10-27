УкраїнськаУКР
Виталий Шапран
Виталий Шапран
Член Украинского общества финансовых аналитиков

Как ЦБР Набиуллиной подложил свинью правительству Мишустина

Как ЦБР Набиуллиной подложил свинью правительству Мишустина

Про бійки на президентських (королівських) кухнях між центральними банками та урядами по всьому світі складають легенди. Але так, як це вміють робити в Оркостані, не вміють робити ніде.

Як ви вже знаєте, уряд рф не так давно подав проект бюджету на 2026 рік в Держдуму, яка вже на минулому тижні його прийняла в першому читанні. Бюджет – нереалістичний, і вже встиг викликати шквал критики депутатів Держдуми та підвищив рівень песимізму на Мосбіржі і серед банків.

Вивчення макроекономічних припущень, на основі яких готувався бюджет, взагалі забиває останній цвях в труну питання про його якість. Втім, перше читання того, що в уряді Мішустіна називають проектом бюджету, відбулось, а в путінській рф, де "Держдума – це не місце для дискусій", по іншому ж не буває.

І тут, відразу після прийняття "бюджету", з хащів зі своїми прогнозами виліз ЦБР. Принижений і зґвалтований оборонними промисловцями, ЦБР погіршив прогноз по інфляції і по економічному зростанню на 2026 рік, та ще і вказав, що ставка ЦБР буде більшою за очікування (читай – Мінфін буде більше платити за запозичення через ОФЗ).

Тобто всі три ключових параметри, які було закладені до проекту бюджету, були погіршені прямо на очах у свідомої публіки. Першим не витримали нерви у голови Мінекономрозвитку Решетнікова, який єхидно позитивно оцінив зниження ставки ЦБР аж на 0,5 п.п., вказавши, що це формальний крок. Ну а далі почалось традиційне для російських чиновників кидання какулями один в одного в таких обсягах, що інформація про їх бійки долетіла і до Києва.

Вболіваю за обидві сторони і сподіваюсь, що обидві потонуть у лайні міжвідомчих чвар. Втім, в листопаді депутати Держдуми мають систематизувати правки і прийняти остаточну версію бюджету на 2026 рік. По ідеї, якщо таке трапляється в нормальних країнах, то має бути погіршений дефіцит бюджету та переглянуті статті витрат і доходів. Але рф – то не нормальна країна, тому приймуть те, що затвердив товариш путін, а потім будуть 4-5 разів збільшувати дефіцит, як ми це бачимо зараз в 2025 році.

