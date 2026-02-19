Дроны атаковали российскую нефтебазу в Великих Луках: вспыхнул пожар. Фото, видео

В ночь на 19 февраля в Великих Луках (Псковская область РФ) прогремели взрывы. Масштабный пожар поднялся на местной нефтебазе.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтвердил поражение. Он заявил, что регион атаковали украинские БпЛА, в результате чего на Великолукской нефтебазе вспыхнул резервуар. По его данным, пострадавших нет.

Примечательно, что эту нефтебазу россияне пытались со всех сторон прикрыть антидронными сетками. Защита, как видно из фото и видео, не сработала, и прилет был не один. Жители города сообщают, что своей цели достигли не менее четырех беспилотников.

Удары по нефтебазе противника (осторожно, звучит нецензурная лексика):

По предварительным данным, атаке подверглось ООО "Сбытовое объединение "Псковнефтепродукт", принадлежащее "Сургутнефтегазу" миллиардера Владимира Богданова.

Координаты: 56.335264231, 30.5853654527

"Объект, вероятно, отвечает за хранение и движение нефтепродуктов; из-за важности топлива для логистики он имеет стратегическое значение. Рядом расположено важное для оккупанта железнодорожное сообщение", – отметил Telegram-канал Exilenova+.

Псковские чиновники предупреждали жителей, что "в связи с опасностью БпЛА в воздушном пространстве области возможно понижение скорости мобильного интернета".

Аэропорт Пскова из-за тревоги закрывался на прием и выпуск воздушных судов, о чем заявляла "Росавиация".

– С начала февраля энергетика российского Белгорода уже в пятый раз оказалась под ракетным ударом ВСУ. Крайняя атака, которая является ответом на обстрелы РФ по Украине, произошла в ночь на 18 февраля.

– Этой же новью взрывы гремели в Чувашии (РФ). Местные власти подтвердили обстрел, но попытались приуменьшить его последствия, заявив об отсутствии пострадавших и разрушений "капитальных строений". Предварительно, пострадало оборонное предприятие "ВНИИР-Прогресс".

