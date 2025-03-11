'Долго ехал в цинке?' Сеть взбудоражили фото памятника 'участнику СВО' в Воронежской области

В российской Воронежской области (село Репьевка) недавно установили памятник, посвященный так называемой специальной военной операции. Однако местные жители и пользователи соцсетей подвергли критике монумент в виде военного и назвали его ужасным.

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Об этом сообщают российские СМИ. Одна из жительниц села отметила, что солдат стоит на фоне флага Нидерландов, где цвета расставлены в порядке красного, белого, синего, что создает ложную ассоциацию с триколором РФ.

"Это просто стыд! Как можно было допустить такое?" – заявила жительница Репьевки.

Вдобавок сельские жители назвали скульптуру братом знаменитой нововоронежской "Аленки", потому что у военного кривое лицо, огромные длинные руки и отсутствуют плечи.

В соцсети Х также появилось достаточно много комментариев, где люди не в восторге от такого произведения искусства.

"Кажется, он долго ехал в цинке", "Нужно сразу без головы ставить", "Вот эти скульпторы и те, кто согласовывает, они никогда не видели реальных людей, такое ощущение", "Норм памятник. В композиции отсутствуют стиралка или унитаз. Можно и то, и другое. В унитазе сделать вечный огонь".

Местное руководство не видит ничего удивительного в этом памятнике, по их словам автором скульптуры является местный житель краевед и член Союза художников России. Само открытие монумента состоялось в присутствии участников специальной военной операции и образ, использованный автором, является сборным.

Напомним, в Ульяновской области установили новый памятник ветеранам боевых действий. Однако с ним произошел конфуз, на памятнике его создатели изобразили американского солдата. В то же время инициаторы установки памятника пытались оправдаться, заявляя, что в руках у изображенного на граните военнослужащего – "трофейное оружие".

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Мариуполе россияне до 9 мая хотят успеть построить монумент "Мариуполь – город воинской славы". Он будет посвящен захватчикам. Пропагандистский объект оккупанты строят возле парка Петровского.

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