Страна-террорист Россия может испытывать трудности с балансировкой потребностей гражданской и оборонной промышленности. Это вызвано, в том числе экономическими ограничениями, которые все больше ухудшают российские экономические показатели.

Такие проблемы повлекли массовые увольнения на главном российском производителе танков "Уралвагонзаводе". Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Влияние санкций на РФ

По данным российских СМИ, "Уралвагонзавод" планирует уволить до 10% сотрудников к февралю 2026 года и ввести заморозку найма. Сотрудники предприятия сообщили, что сокращение персонала составляет до 50 процентов от общей численности сотрудников в большинстве отделов.

В свою очередь пресс-служба завода заявила, что производитель "оптимизирует управленческие и административные расходы", и опровергла сообщения о заморозке найма. Также предприятие объявило, что с 15 декабря переведет часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, сославшись на снижение спроса на производство гражданской техники.

Что известно о заводе

Предприятие "Уралвагонзавод" является единственным производителем современных танков в России, поэтому следует отметить, что недавние сокращения смен гражданского персонала и запланированные увольнения на заводах могут повлиять на ключевое предприятие оборонной промышленной базы и потенциально сократить производство российских танков.

Министерство обороны России, вероятно, переключилось на более ориентированные на беспилотники и спешенные пехотные силы, которые используют легкие транспортные средства, такие как багги и мотоциклы, для мобильности вместо бронированных боевых машин.

Инновации в области беспилотников на протяжении всей войны и создание зон поражения, в которых любые танки или другие ББМ являются основными целями, сделали бронетехнику менее эффективной для тактики продвижения России, которая опирается на массовые пехотные атаки, миссии по проникновению, мотоциклы и небольшие транспортные средства, а также удары беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, крупнейший российский производитель танков и бронетехники активно использует иностранное высокотехнологичное оборудование, обеспечивающее выпуск вооружения для российской армии. Речь идет о предприятии "Уралвагонзавод".

