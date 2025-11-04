Было задействовано более 50 дронов украинского производства: новые подробности атаки на НПЗ 'Лукойл' в Нижегородской области РФ

В ночь на 4 ноября в городе Кстово Нижегородской области России прогремели мощные взрывы на территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Атаку осуществили беспилотники украинского производства под управлением операторов ГУР МО, Вооруженных Сил и Сил специальных операций.

Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники. Во время масштабной операции было задействовано более пятидесяти дронов, среди которых – "Бобер" и FP-1.

По информации источников, удар произошел в момент ремонта ректификационной колонны, отвечающей за первичную переработку нефти. Этот узел уже был поврежден во время предыдущих атак.

Российские паблики подтверждают взрывы и пожар на территории завода. На обнародованных видео видно яркое зарево над предприятием и мощные детонации, свидетельствующие о серьезных повреждениях инфраструктуры.

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" – один из ключевых нефтеперерабатывающих заводов РФ, обеспечивающий Московский регион, на который приходится около 30% потребления бензина страны. Мощность предприятия составляет около 17 млн тонн нефти в год. Среди продукции – автомобильные, авиационные и дизельные топлива, а также нефтебитумы и парафины.

Завод играет важную роль в обеспечении российского военно-промышленного комплекса топливом, что делает его одной из приоритетных целей украинских ударов дронами.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 2 ноября, стало известно о том, что Украина атаковала Саратовский нефтеперерабатывающий завод в РФ. Там была слышна работа противовоздушной обороны, а впоследствии россияне "любовались" пожаром.

