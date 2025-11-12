Более половины россиян не поддерживают участие своих близких в войне против Украины. Они предпочитают, чтобы агрессия против нашей страны совершалась чужими руками.

Тенденция к снижению количества тех, кто не против отправить родственников на фронт, в России наблюдается более двух лет: весной 2024-го таких было почти 50%, за полгода до того – еще больше. Об изменении позиции россиян свидетельствуют результаты опроса "Левада-Центра", которые приводит российское издание "Агентство".

Россияне устали от войны?

Согласно результатам опроса, более половины россиян перестали поддерживать отъезд своих близких на войну в Украине

"Доля россиян, которые не одобрили бы решение своего близкого отправиться на войну в Украине по контракту, достигла 55%, свидетельствуют данные "Левада-Центра". Одобрили бы это сейчас только 30% респондентов. Год назад доля противников добровольных поездок близких на войну в Украину была на 13 процентных пунктов ниже. Этот результат указывает на то, что большинство россиян хотели бы завершения военных действий, сказал "Агентству" российский социолог (попросил об анонимности)", – отмечает российское издание.

Так, согласно данным "Левада-Центра", в октябре 2024 года отправку близких в качестве контрактников на войну готовы были поддержать 40% опрошенных, а выступили бы против 42%.

За полгода до этого, в апреле 2024 года, сторонников отправки своих родных на войну было 47%, а 44% выступали против. Такие настроения царили среди российского населения спустя чуть более месяца после оккупации Россией Авдеевки на Донетчине.

В мае 2023 года, когда РФ завалила трупами своих солдат Бахмут, наконец захватив его руины, больше половины респондентов (52%) одобряли такое решение, а 41% – нет, свидетельствуют результаты более ранних исследований "Левада-Центра".

"Ответы на этот вопрос – один из показателей усталости россиян от войны, сказал "Агентству" социолог. Еще один показатель, свидетельствующий об этом, – поддержка гражданами потенциальных мирных переговоров, уточнил эксперт", – пишет "Агентство".

Так, согласно данным последнего опроса "Левады", 61% россиян в октябре выступал за начало переговоров, за продолжение войны были 30%.

"Большинство не хочет лично участвовать [в войне], чтобы это как-то затрагивало семью, и хочет, чтобы просто побыстрее все это закончилось", – цитирует издание слова собеседника.

По данным "Агентства", война в Украине затронула более половины россиян, почти треть из которых сообщила о гибели родственников, друзей или знакомых.

