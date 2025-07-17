Американец, который шпионил в тылу ВСУ в пользу армии РФ, получил российское гражданство: что о нем известно

Американец Дэниел Мартиндейл, который шпионил в тылу Вооруженных сил Украины в течение двух лет в пользу России, стал гражданином РФ. Российский паспорт ему вручили в представительстве так называемой "ДНР" в Москве.

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Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ. Сам Мартиндейл перед камерами заявил, что хочет поселиться или в захваченном россиянами Мариуполе, или в аннексированном Крыму.

"Убежден в том, что Россия – это не только мой дом, но и моя семья. Я очень рад, что это не только в моем сердце, но и по закону", – сказал Мартиндейл перед камерами.

Впервые о Мартиндейле стало известно в октябре 2024 года, когда ФСБ объявила об эвакуации "ценного оперативного источника" с территории Украины.

По сообщению пропагандистов, американец работал в Донецкой области, передавая россиянам координаты украинских военных объектов. Эти данные, как утверждается, помогали осуществлять "высокоточные удары".

В ноябре прошлого года Мартиндейл сам рассказывал, что вышел на контакт с пророссийскими структурами через Telegram и передавал им разведданные, в частности о военных объектах Украины в Донецкой области. Отмечается, что именно он помог в подготовке к штурму села Богоявленко.

Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что информация Мартиндейла якобы способствовала захвату Курахово в декабре 2024 года. Он также отметил, что американец "своей преданностью и действиями давно доказал, что он один из нас".

Издание "Агентство" выяснило, что Мартиндейл находился и проживал в России еще в период с 2016 по 2019 годы. В его аккаунте "ВКонтакте" были фото из Приморского края (2016 год), Находки и Магадана (2018 год), а также сертификат об успешной сдаче теста по русскому языку.

Мартиндейл вырос в США в религиозной семье миссионеров, которые позже переехали в сельскую местность в Китае. В 2022 году он прибыл в Украину во время вторжения России и, по его словам, два года работал против ВСУ.

Кроме того, что в июле 2025 года ему официально предоставили российское гражданство, Мартиндейл также награжден орденом так называемой "ДНР".

Как сообщал OBOZ.UA, контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве двух шпионов из Китая, которые собирали секретные технологии производства украинских ракет "Нептун". Они пытались нелегально вывезти в КНР тайную документацию по ракетному комплексу.

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