Звезда 'Гарри Потера' и 'Пуаро Агаты Кристи' Зои Уонамейкер: внучка эмигрантов из Одессы

Зои Уонамейкер – одна из самых известных британских актрис театра, кино и телевидения. Ее талант был отмечен двумя премиями Лоуренса Оливье (всего она номинировалась на нее шесть раз), и четырьмя номинациями на Тони. Можно сказать, что ее талант распространяется на зрителей всех возрастов: младшее поколение знает актрису по роли в фильме "Гарри Поттер и философский камень", старшее – благодаря сериалу "Пуаро Агаты Кристи", в котором она сыграла рассеянную, но обаятельную писательницу Ариадну Оливер.

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Жизнь Уонамейкер связана с двумя странами – Соединенными Штатами, где она родилась, и Великобританией, где она живет. При этом мало кто вспоминает Украину, из которой в Новый Свет когда-то приехал ее дед по отцовской линии – портной Морис Уонамейкер, настоящая фамилия которого Ватмахер.

Американская англичанка

Зои Уонамейкер родилась 13 мая 1949 года в Нью-Йорке в украинско-еврейской эмигрантской семье. В Америку предки ее отца Сэма Уонамейкера бежали из охваченной событиями гражданской войны Одессы. Сам Сэм, известный актер и режиссер, появился на свет в Чикаго, матерью Зои была канадская актриса Шарлотта Холлан. Когда девочке было всего три года, семья переехал в Великобританию – за океаном Сэм, попавший в черный список во времена "охоты на ведьм", решил спрятаться от преследований Комиссии по антиамериканской деятельности. Отъезд планировался как временная мера, но после того как отец Зои стал художественным руководителем театра "Глобус", семья осела в Лондоне навсегда. Дочерей – а у актрисы есть две сестры, Эбби и Джессика – родители воспитывали в соответствии с их способностями и наклонностями. Зои, которая в учебе не хватала звезд с неба, сначала училась в частной школе Короля Альфреда в Хэмпстеде, известной своей прогрессивной образовательной программой, а затем перешла в квакерское учебное заведение в Сомерсете.

Главное – убедиться в правильности выбора

Несмотря на то, что ее родители всю жизнь работали в театре, а Зои буквально выросла за кулисами, Сэм и Шарлотта не хотели, чтобы дочь становилась актрисой. Она и сама не была уверена в своем выборе: получив направление в Художественный колледж Хорнси, Зои, вместо того чтобы начать учебу, пошла работать секретарем. И только убедившись, что ее по-настоящему влечет актерская профессия, она в 1967 году подала заявление в Центральную школу драматического искусства и сценической речи в Лондоне и получила там место.

Работа в театре и на телевидении

Первой ролью, которую Уонамейкер получила после окончания Школы, стала Гермия в шекспировском "Сне в лунную ночь" на сцене Manchester Royal Exchange – по совету отца она хотела в начале своей актерской карьеры получить опыт работы в репертуарном театре, он говорил, что это лучший способ научится актерскому мастерству. В 1976 году Зои присоединилась к Королевской шекспировской группе, где сыграла несколько ведущих ролей. Тогда же она стала часто появляться на телевидении в телеспектаклях и сериалах по произведениям классиков – Шекспира и Диккенса, и современных авторов – Энтони Пауэлла и Мервина Пика. Режиссеры и зрители высоко ценили Уонамейкер за то, что она одинаково органично вписывалась в пьесы самого разного жанра – от драм и трагедий до детективов и комедий. На сегодняшний день самыми известными работами Зои в кино и на телевидении стали мадам Трюк в фильме "Гарри Поттер и философский камень", Ариадна Оливер в "Пуаро Агаты Кристи" и Сьюзен Харпер в комедии положений "Моя семья", продержавшейся на экране одиннадцать лет – критики считают, что эти работы подтвердили ее статус одной из самых талантливых и популярных актрис Великобритании.

Муж и приемные дети

В 1988 году в Праге во время съемок фильма "Тряпичный Рони" Зои познакомилась с актером, сценаристом и писателем Гоуном Грейнджером, с которым у нее вспыхнул роман. Правда, он оказался скоротечным, поскольку в тот момент Грейнджер был несвободен. Когда же, спустя несколько лет, жена Гоуна скончалась от рака, они снова встретились, и в 1994 году поженились. К тому времени и сама актриса пережила тяжелую утрату – в 1993 года ушел из жизни ее отец, Сэм Уонамейкер, причиной его смерти тоже стало онкологическое заболевание. Став женой Грейнджера, Зои усыновила его сына Чарли и дочь Элизу, которых она называет "фантастически щедрыми, любящими и замечательными людьми", а себя их "злой мачехой". Общих детей у Зои и Гоуна нет, но актрису это не расстраивает – он уверена, что дети – это "лишний повод для самобичевания".

"Я не могу быть директором"

Сериальный и киношный успех не означает, что Зои полностью отказалась от театра. Но она по-прежнему продолжает в нем только играть или, если есть такая возможность, работать режиссером – на ее счету несколько театральных постановок. Перед смертью отец актрисы, Сэм Уонамейкер, предлагал ей сменить его на посту художественного руководителя театра "Глобус", но в результате отец и дочь единогласно решили, что административная работа – на 190 процентов не ее занятие. "Я не могу быть директором, решающим хозяйственные вопросы и несущим ответственность за сотни людей, – говорит Уонамейкер в интервью, – поэтому, отказавшись, я вздохнула с облечением".

Командор ордена Британской империи

После смерти отца Зои получила возможность побывать в архивах ФБР и просмотреть досье своего отца – ее поразила толстая папка, полая секретных документов. По словам актрисы, она поняла, что кто-то предупредил Сэма Уонамейкера о грозящей ему опасности – его вот-вот должны были вызвать на заседание суда комитета Маккарти, из-за чего он так вовремя уехал в Великобританию. Несмотря на то, что вся жизнь Зои прошла в этой стране, она долгие годы оставалась гражданкой США, и стала британкой только через 48 лет, в 2000-м году, когда ей сообщили, что она будет удостоена звания командора ордена Британской империи за заслуги в области драматического искусства. Гражданам других государств его вручает министр иностранных дел, а став британкой, Уонамейкер получила его из рук Елизаветы II в Букингемском дворце.