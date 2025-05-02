Золотистые и хрустящие кабачковые оладьи для сытного обеда или ужина: самый простой рецепт
Кабачок – очень полезный и вкусный овощ, который можно вкусно пожарить с овощами, а также сделать вкусное рагу, запечь с сыром или фаршем в духовке, а также приготовить вкусные оладьи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, легких оладий из кабачка, которые не будут жирными.
Ингредиенты:
- 500-600 г кабачков (3 малых или 2 средних)
- 1 яйцо
- 50-70 г муки (2-3 ст.л. с горкой)
- 50 г зелени (укроп и зеленый лук)
- 1 зубчик чеснока
- соль/перец
Способ приготовления:
1. Кабачок натираем на крупной терке, немного солим и оставляем на 10-15 минут и отожмите сок.
2. Добавляем яйцо, нарезанную зелень, специи, чеснок и муку, хорошо перемешиваем. Тесто должно получиться не очень густым.
3. Выкладываем ложкой небольшие оладьи на разогретую сковороду с растительным маслом. Жарим до золотистости с каждой стороны.
Подаем со сметаной/йогуртом или вашим любимым соусом!
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