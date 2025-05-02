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Золотистые и хрустящие кабачковые оладьи для сытного обеда или ужина: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
603
Рецепт блюда

Кабачок – очень полезный и вкусный овощ, который можно вкусно пожарить с овощами, а также сделать вкусное рагу, запечь с сыром или фаршем в духовке, а также приготовить вкусные оладьи

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Вкусные кабачковые оладьи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, легких оладий из кабачка, которые не будут жирными. 

Рецепт оладий

Ингредиенты: 

  • 500-600 г кабачков (3 малых или 2 средних)
  • 1 яйцо
  • 50-70 г муки (2-3 ст.л. с горкой)
  • 50 г зелени (укроп и зеленый лук)
  • 1 зубчик чеснока
  • соль/перец

Способ приготовления: 

1. Кабачок натираем на крупной терке, немного солим и оставляем на 10-15 минут и отожмите сок. 

Основа для оладий

2. Добавляем яйцо, нарезанную зелень, специи, чеснок и муку, хорошо перемешиваем. Тесто должно получиться не очень густым.

Готовое тесто

3. Выкладываем ложкой небольшие оладьи на разогретую сковороду с растительным маслом. Жарим до золотистости с каждой стороны.

Сколько жарить оладьи

Подаем со сметаной/йогуртом или вашим любимым соусом!

Готовые оладьи

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