Золотистые и хрустящие кабачковые оладьи для сытного обеда или ужина: самый простой рецепт

Кабачок – очень полезный и вкусный овощ, который можно вкусно пожарить с овощами, а также сделать вкусное рагу, запечь с сыром или фаршем в духовке, а также приготовить вкусные оладьи.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, легких оладий из кабачка, которые не будут жирными.

Ингредиенты:

500-600 г кабачков (3 малых или 2 средних)

1 яйцо

50-70 г муки (2-3 ст.л. с горкой)

50 г зелени (укроп и зеленый лук)

1 зубчик чеснока

соль/перец

Способ приготовления:

1. Кабачок натираем на крупной терке, немного солим и оставляем на 10-15 минут и отожмите сок.

2. Добавляем яйцо, нарезанную зелень, специи, чеснок и муку, хорошо перемешиваем. Тесто должно получиться не очень густым.

3. Выкладываем ложкой небольшие оладьи на разогретую сковороду с растительным маслом. Жарим до золотистости с каждой стороны.

Подаем со сметаной/йогуртом или вашим любимым соусом!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: