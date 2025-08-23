'Знак нашего достоинства и силы': как в Украине празднуют День флага. Фото и видео из разных областей

Украина ежегодно 23 августа отмечает важный праздник: День Государственного флага. Флаг сине-желтого цвета является символом украинской государственности, свободы, независимости и единства нашего народа.

В этот день в каждом уголке нашего государства проходят торжественные церемонии поднятия государственного флага. Как это происходит в разных городах в этом году – в материале OBOZ.UA.

Как Украина отмечает День Государственного флага

Во Львове в День Государственного флага возле Академии сухопутных войск торжественно подняли национальный флаг. В церемонии принял участие ветеран Александр Куцал: он сдерживал оккупантов на Донбассе, а в результате вражеского минометного обстрела потерял обе ноги.

В Виннице самый большой государственный флаг подняли на Замковой горе.

"Синий и желтый – цвета украинской Свободы! Наш флаг есть и навсегда будет символом непокоренной воли и храбрости миллионов. Гордость и оберег! Его защитники и защитницы держат у сердца, когда идут в бой и когда возвращаются на позиции. С ним встречают на украинской земле тех, кого долго ждали, и кто наконец вернулся домой. Это флаг свободного и независимого государства", – отметила руководитель Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

Участие в поднятии флага в Виннице принял участие сын одного из Героев, который погиб, защищая Украину.

"Самый большой флаг Винницкой области гордо развевается на Замковой горе! С особым уважением его сегодня поднял сын погибшего воина, младшего сержанта Руслана Шевчука – Серафим Шевчук. Он один из тех, кто точно знает, чего стоят эти два цвета... Сине-желтый поднялся в небо с особым достоинством и памятью обо всех, кто отдал жизнь за свободу", – подчеркнула Заболотная.

В Черкассах торжественно подняли государственный флаг на Театральной площади.

В Ривном флаг Украины в этот день подняли возле здания Ривненской ОВА.

"Для Ривненщины этот праздник всегда был особенным. Именно на нашей земле национальные цвета замаячили одними из первых в новейшей истории. Еще в далеком 1990-м году сине-желтый флаг подняли на Казацких могилах и в Ривне. Это стало ярким свидетельством воли жителей области к Независимости Украины. И примером для многих других регионов. Сегодня украинский народ снова вынужден бороться за свою свободу. И цена того, что над нашими городами и селами развевается именно украинский флаг 0 огромная", – подчеркнул начальник Ровенской ОВА Александр Коваль.

Во время церемонии он вручил государственные и региональные награды украинским воинам. В частности, орденом "За мужество" III степени отметили младшего сержанта Петра Суходола – посмертно. Вместо сына-Героя награду получила его мама Людмила.

"Мы гордимся теми, кто ведет борьбу на фронте и в тылу. А также помним тех, кто навсегда остался в строю. С Днем флага, Украина!" – отметил Коваль.

В Одессе участие в торжествах по случаю Дня Государственного флага принял командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа.

"В День Государственного флага Украины принял участие в торжественных церемониях поднятия сине-желтого знамени. Наш флаг – наша сила. Это знак единства украинского народа, который ежедневно напоминает: мы выстоим и победим. Почтили минутой молчания память всех героев, отдавших жизнь за страну. Благодаря их отваге развеваются цвета нашей свободы. Поздравляю всех с Днем Государственного флага Украины! Слава Украине!" – отметил командующий.

В Одесской области патрульные полицейские поздравляли украинцев с Днем Государственного флага, даря им небольшие сине-желтые флажки.

"Ко Дню Государственного Флага Украины патрульные вышли на дороги не только для обеспечения порядка и безопасности, но и чтобы подарить водителям частичку праздника. Инспекторы дарили маленькие сине-желтые флажки, напоминая, что наш флаг — это символ единства, свободы и несокрушимости украинского народа. Такие встречи на дороге вызвали у водителей искренние улыбки и подчеркнули: флаг — это не просто ткань, а знак нашего достоинства и силы. Поздравляем всех украинцев с Днем Государственного Флага! Пусть сине-желтый флаг всегда развевается над свободной Украиной и наполняет сердца гордостью", – отметили в Патрульной полиции Одесской области, опубликовав снятое на дорогах региона видео.

Отметили День Государственного флага и в Херсоне.

"В День Государственного Флага мы вместе с военными подняли сине-желтый флаг над Херсоном — символ нашей силы и единства. Он был с нами во время оккупации, когда каждый вздох свободы казался невозможным. Он поднялся снова, когда Херсон освободили от врага. И сегодня он напоминает нам: борьба продолжается, но мы сильны и свободны. Этот флаг олицетворяет мужество наших воинов, стойкость общества и уверенность в Победе", – отметил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько.

В Хмельницком право поднять государственный флаг в этом году предоставили Герою Украины Виктору Ильчуну и курсанту Национальной академии Государственной пограничной службы Украины Дмитрию Галушко — сыну погибшего военнослужащего.

В Днепре в этот важный для государства день решили почтить память павших Героев. Участие в акции-напоминании приняли около двух десятков человек. Они также провели минуту молчания и развернули 15-метровый флаг.

В Киеве состоялась торжественная церемония ко Дню Государственного флага с участием президента состоялась на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

В своей приветственной речи Владимир Зеленский назвал сине-желтый флаг символом единства, надеждой для военнопленных и мечтой для людей на оккупированных территориях.

Он поблагодарил воинов и всех, кто борется за Украину, и призвал почтить павших минутой молчания.

В Верховной Раде Украины тем временем напомнили об истории украинского национального флага. Такие же цвета присутствовали в символике Галицкого княжества еще в XIII веке, а современное сочетание синего и желтого возникло в 1848 году во Львове.

В 1917—1921 годах, во время Украинской революции, это знамя было государственным флагом Украинской Народной Республики и Украинского Государства.

"Праздник отмечается накануне главного праздника нашей страны – Дня Независимости, чтобы подчеркнуть значение государственных символов. Сине-желтый Флаг напоминает каждому тот путь, которым прошли поколения украинцев, борясь за собственную государственность", – указано в заявлении, опубликованном на ресурсах ВРУ.

В Раде напомнили, что в новейшей истории сине-желтый флаг впервые занесли в здание украинского парламента сразу после провозглашения независимости нашего государства 24 августа 1991 года.

"Это был первый шаг к официальному использованию национального флага в парламенте и государственных учреждениях. Появление флага в украинском парламенте отражало стремление к собственной государственности и стало переломным историческим событием", – отметили в Раде, опубликовав без сомнения историческую фотографию.

Коротко об истории сине-желтого украинского флага напомнили также в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного флага. В поздравительной речи он заверил, что Украина не отдаст ни своей земли, ни своих людей врагу.

