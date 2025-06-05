'Жизнь в городе продолжается': жители прифронтового Никополя получили помощь от Фонда Рината Ахметова

В Никополе обстрелы постоянные – люди стараются не выходить лишний раз на улицу. Несмотря на высокие риски, для местных жителей незащищенных категорий Фонд Рината Ахметова передал гуманитарную помощь. Выдачи на данный момент завершены.

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"Машины с продуктами или лекарствами к нам часто не доезжают – были случаи, что прилетало в машину. Цены растут. Поэтому гуманитарная помощь у нас нужна, как и во всех приграничных городах", – говорит Светлана, волонтер.

По ее словам, жизнь в городе продолжается несмотря на напряжение и страх. Для многих одной из эмоциональных опор стала возможность поддержать других.

"Когда происходит сбор для наших защитников, бабушки бегут друг за другом. Кто носки несет, кто пирожки. Даже жалуются, если не успели и волонтеры отправились в путь без их гостинца", – рассказывает Светлана о некоторых особенностях жизни в прифронтовом городе.

Всего Фонд передал для жителей Украины почти 13,5 миллиона продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.