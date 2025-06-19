Жили бедно, но хорошо учились: что известно о братьях с Черниговщины, погибших во время российской атаки по Киеву

В Киеве во время российского ракетного удара по многоэтажке в Соломенском районе 17 июня погибли два брата с Черниговщины – 32-летний Максим Твердохлеб и 29 летний Артем Твердохлеб.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Братья первыми приходили на помощь

Братья Максим и Артем Твердохлебы давно жили в Киеве. Выросли они в Черниговской области в поселке Парафеевка. Там многие помнят их.

О том, что братья погибли, сообщил Парафеевский лицей, который окончили братья.

"Жизнь молодых, искренних, добрых ребят оборвала война. Вместе с родными, друзьями, одноклассниками мы разделяем боль и печаль. Тяжело подобрать слова, когда мама теряет сразу двух сыновей. Это трагедия, которая разрывает сердце и оставляет пустоту, которую нечем заполнить", – написали на страничке учебного заведения в Facebook.

В сельском совете Парафеевки OBOZ.UA рассказали, что оба брата росли очень хорошими, открытыми, искренними.

"Любые поручения выполняли с первого раза, их не нужно было несколько раз просить. И первыми приходили на помощь. Никогда ни с кем не конфликтовали", – говорят в сельсовете.

Старший брат очень заботился о младшем

Хотя судьба ребят была непростой. Местные жители рассказали, что их родители работали на сахарном заводе, а когда он закрылся, то остались без работы. Позже родители развелись, а сыновья больше жили с отцом. Жили не богато, но в школу ребята всегда ходили опрятно одетыми и без уважительной причины учебу не пропускали.

Братья очень дружили: старший Максим всегда заботился о младшем брате Артеме. Оба учились хорошо, Артем очень любил футбол.

После школы старший брат уехал из села в Киев, а Артема в 9-м классе забрали в интернат. Когда он окончил школу, то поехал учиться и жить к старшему брату. В селе не могут сказать, чем именно занимались братья.

Судя по социальной страничке старшего брата, Максима, он занимался продажами.

Мама до сих пор живет в селе. Когда ей сообщили о том, что ракета попала в дом, где жили Максим и Артем, она сразу же поехала туда. Но, к сожалению, ее дети погибли. Как и многие соседи первое время они находились в укрытии и звонили матери. Но когда наступило затишье после массированной российской атаки "Шахедами", то они пошли домой.

Но через некоторое время именно этот район Киева оказался под атакой ракет, запущенных россиянами с самолетов. Одна из них и попала в многоэтажку, "прошив" ее с верхнего до нижнего этажа. Шансов выжить ни у кого не было. Всего там погибло 23 жителя.