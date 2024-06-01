Ты будешь видеть их каждый день.

Они почти ничем не отличаются от других. Может немного плотнее сжатые губы. Но в толпе мало кто присматривается к губам, да и какое тебе дело к губам стоящей напротив женщины? Едущая рядом в метро, или гуляющая в парке со смешной лохматой собакой. Или упорно идёт на беговой дорожке в полупустом спортивном зале. Или покупает цветы перед тобой в очереди.

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- Вам як завжди?

- Так

І продавчиня обирає найкращу білу троянду. Жінка бере квітку, повертається йти і тільки в цю мить, можливо, якщо ти будеш уважним, ти помітиш, що вона стискає вуста. Щосили.

- Наташ, я постійно кричу. Кричу всередині. Інколи кричу в машині. Дома не можу, щоб малу не лякати. Цей крик заважає жити - я не чую людей, пропускаю зупинки в метро. Але якщо не кричати, то біль мене розірве.

Це вони чекали повідомлень, молились, що то просто немає зв’язку, боялись брати трубку, коли дзвонив невідомий номер.

Це вони їздили в Констаху (Крам, Запоріжжя, Миколаїв, Харків) на дво-трьохгодинні побачення і від сліз не бачили дороги додому.

Це вони заходили в морг, щоб в розірваному і понівеченому тілі впізнавати коханих.

Це вони тримали осліплих від сліз стареньких матусь над закритою труною сина. А їх тримати було нікому.

Це вони зберігають пам’ять дітей і створюють тата з фотографій і коротких відео.

Це вони купують свої улюблені квіти і їдуть на побачення з ним. І навіть радіють, що є куди їхати, бо у Вероніки (Ліди, Марини, Наталі, Оксани) цього не має...

Ти будеш бачити їх щодня.

Вони готуватимуть тобі каву в кав’ярнях. Вони вчитимуть твоїх дітей слухати музику, танцювати і забивати трьохочковий. Колись, одна з них буде лікувати твій бронхіт, а інша підхопить тебе автостопщика на трасі і довезе до околиці потрібного села, в машині буде грати щось веселе і вам буде легко говорити про різне і неважливе.

- Наташ, ну так же не може бути, щоб назавжди? Ну там же щось є? Ну він же мені подає знаки!?

І вона бачить ті знаки.

Щодня бачить.

А ти поміть її.

Жінку, яка кричить всередині і легенько стискає вуста...