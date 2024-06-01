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Наталья Лелюх
Наталья Лелюх
Акушер-гинеколог

Блог | Женщину, кричащую внутри, ты будешь видеть каждый день

Женщину, кричащую внутри, ты будешь видеть каждый день

Ты будешь видеть их каждый день.

Они почти ничем не отличаются от других. Может немного плотнее сжатые губы. Но в толпе мало кто присматривается к губам, да и какое тебе дело к губам стоящей напротив женщины? Едущая рядом в метро, или гуляющая в парке со смешной лохматой собакой. Или упорно идёт на беговой дорожке в полупустом спортивном зале. Или покупает цветы перед тобой в очереди.

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- Вам як завжди?

- Так

І продавчиня обирає найкращу білу троянду. Жінка бере квітку, повертається йти і тільки в цю мить, можливо, якщо ти будеш уважним, ти помітиш, що вона стискає вуста. Щосили.

- Наташ, я постійно кричу. Кричу всередині. Інколи кричу в машині. Дома не можу, щоб малу не лякати. Цей крик заважає жити - я не чую людей, пропускаю зупинки в метро. Але якщо не кричати, то біль мене розірве.

Це вони чекали повідомлень, молились, що то просто немає зв’язку, боялись брати трубку, коли дзвонив невідомий номер.

Це вони їздили в Констаху (Крам, Запоріжжя, Миколаїв, Харків) на дво-трьохгодинні побачення і від сліз не бачили дороги додому. 

Це вони заходили в морг, щоб в розірваному і понівеченому тілі впізнавати коханих.

Це вони тримали осліплих від сліз стареньких матусь над закритою труною сина. А їх тримати було нікому.

Це вони зберігають пам’ять дітей і створюють тата з фотографій і коротких відео.

Це вони купують свої улюблені квіти і їдуть на побачення з ним. І навіть радіють, що є куди їхати, бо у Вероніки (Ліди, Марини, Наталі, Оксани) цього не має...

Ти будеш бачити їх щодня.

Вони готуватимуть тобі каву в кав’ярнях. Вони вчитимуть твоїх дітей слухати музику, танцювати і забивати трьохочковий. Колись, одна з них буде лікувати твій бронхіт, а інша підхопить тебе автостопщика на трасі і довезе до околиці потрібного села, в машині буде грати щось веселе і вам буде легко говорити про різне і неважливе.

- Наташ, ну так же не може бути, щоб назавжди? Ну там же щось є? Ну він же мені подає знаки!? 

І вона бачить ті знаки.

Щодня бачить.

А ти поміть її. 

Жінку, яка кричить всередині і легенько стискає вуста...

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