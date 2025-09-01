Женился всего месяц назад: на фронте погиб воин из Измаила

Украина потеряла еще одного Героя. В боях с российскими оккупантами погиб воин из Измаила – Александр Лавриненко. Жизнь воина оборвалась во время выполнения боевого задания.

Видео дня

О трагической новости сообщил председатель Измаильского городского совета Андрей Абрамченко. Он отметил, что громада потеряла преданного воина, который отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины.

Александр Лавриненко родился и вырос в Измаиле в многодетной семье. После школы работал, мечтал о собственном доме, детях и счастливой семейной жизни. С началом полномасштабной войны добровольно ушел на фронт, чтобы защищать родную землю. Его собратья вспоминают его как смелого, надежного и преданного товарища, который никогда не отступал перед трудностями.

Солдат погиб во время выполнения боевого задания, отдав самое дорогое – свою жизнь – за право Украины быть свободной. Особенно болезненной является эта потеря для его семьи: всего за месяц до гибели Александр женился, оставив молодую жену вдовой.

Похоронят Александра Лавриненко на Аллее Славы Нового кладбища в Измаиле.

Напомним, во время выполнения боевого задания на Донецком направлении погиб военный из Фастова Киевской области Олег Туник. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 8 июля 2024 года, однако долгое время он считался пропавшим без вести.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Черкассах 26 августа состоялось прощание с защитником Украины Вадимом Слюсаренко. Боец служил оператором ударных беспилотных авиационных комплексов и погиб от вражеского FPV-дрона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!