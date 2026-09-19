"Желание жить дальше": история военнослужащего Ивана Войнова вошла в Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

33-летний Иван Войнов выжил после прямого попадания полуторатонного КАБа. Потеря ноги, десятки сложных операций и минус 18 килограммов – эти сверхтяжелые испытания не сломили его. Иван сохранил жажду жизни, любовь и стремление развиваться. Своей историей несокрушимости он поделился с Музеем "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

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С началом полномасштабной войны Иван более года обходил военкоматы, пока в январе 2023 года не поступил на службу в ВСУ. Служба привела его на Харьковщину, где подразделение попало под массированный авиаудар под Волчанском. Пробитый череп, раздробленная челюсть, потеря ноги – тогда медицинский вердикт звучал для военного как приговор.

"Я не чувствовал себя раненым. Мне казалось, будто меня сбил грузовик. Ну, то есть да, мне было больно. Через несколько минут после прилета я немного видел правым глазом, левым глазом не видел вообще", – вспоминает Иван.

На седьмой день после ранения у Ивана полностью отказала левая сторона лица. Целый месяц он выполнял упражнения на мимику, не видя никакого результата. Но не сдавался и продолжал реабилитацию.

"Я постоянно смотрю в зеркало, делаю упражнения и наблюдаю, происходит ли что-то вообще. Когда мышца шевельнулась, это была победа. Мимика не восстановилась на все 100%. У меня есть определенные моменты, где левая сторона проседает. Это повлияло на мышцы челюсти", – рассказывает ветеран.

Рядом с ним все это время была любимая девушка – Соломия. Впоследствии она стала его женой. Именно поддержка Соломии помогла не сломаться в самые тяжелые моменты. Вместе они проходили реабилитацию, вместе возвращались к активной жизни, спорту и даже танцам.

"Эта поддержка была очень нужна. Общение, стремление что-то делать, желание жить дальше", – признается Иван.

Их свадьба, как и мечтала невеста, состоялась в Пирогове. Праздничная церемония соединила традиции Киевщины и Галичины – родных краев молодоженов.

"Я когда-то сказала ему, что было бы замечательно сыграть свадьбу в Пирогове. Потому что я сама с Галичины и очень хотела традиционную украинскую галицкую свадьбу здесь, в Киеве. И он все это запомнил. И так у нас получилась неожиданная, очень красивая, очень украинская, очень традиционная, обрядовая свадьба в Пирогове, о которой я мечтала", – говорит Соломия.

Сегодня Иван продолжает своим примером доказывать, что жизнь не останавливается после самых тяжелых испытаний. Он играет в Театре ветеранов, участвует в забегах Spartan и готовится к соревнованиям по вейкбордингу. Вместе с женой защитник не только сохранил старые увлечения, но и открыл для себя новые. Много лет Соломия мечтала о совместных парных танцах, но Иван всегда отказывался. И именно после ранения он наконец сказал "да". Теперь танцы стали для них особой терапией.

Смотрите историю Ивана здесь.

Коллекция Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных жителей, пострадавших от войны России против Украины.