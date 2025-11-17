Ждать ли снега и мороза в Украине в ближайшие семь дней: синоптики дали прогноз на неделю

Уже на этой неделе в Украине может похолодать. В начале недели будет теплая как для этого времени года погода, а на выходных ожидается первый снег.

Видео дня

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, сильнее падение температуры начнется с 24 ноября.

Прогноз погоды на 17 и 18 ноября

В дневные часы максимальная температура воздуха составит +3...+8 градусов. На юге, востоке и в Днепропетровской области в течение дня ожидается +12...+17 градусов.

В большинстве областей без существенных осадков, только в Одесской области и в Карпатах вероятны осадки. Ветер западный, с переходом в юго-западное направление, ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

В Киеве завтра, 18 ноября будет преобладать холодная погода: температура воздуха днем +6...+8 градусов, без осадков, однако с порывистым ветром.

На Украину надвигается похолодание

По данным Sinoptik.ua, на этой неделе в Украине действительно будет холодать. В столице на неделе ожидается 0..+11 градусов, облачно с прояснениями, местами дождь.

Минусовые отметки в течение этой недели посетят и Львов. В течение всей недели облачно с прояснениями, местами дождь. В субботу, 22 ноября небольшой снег. Температура воздуха -1...+12 градусов.

Теплые воздушные массы задержатся и в Одессе: в регионе в течение недели преимущественно облачно, и лишь на выходных ненадолго будет солнечно. Температура воздуха +6..+14 градусов тепла.

В Днепре в течение недели будут преобладать дожди, 19 и 20 ноября ожидаются ливни. Температура воздуха +3...+5 градусов тепла.

Сильное похолодание доберется и до Прикарпатья: в Ивано-Франковске будут идти дожди, местами сильные. В течение недели в регионе будет доминировать преимущественно облачная погода, иногда с прояснениями. Температура воздуха -3...+12 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в течение 18-22 ноября, согласно прогнозу синоптиков, предполагается несколько вариантов погоды. Кроме того, по сравнению с предыдущей неделей, станет прохладнее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!