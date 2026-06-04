Жасмин обильно зацветет этим летом: какие три задачи надо выполнить

Одним из замечательных дополнений для вашего сада является звездчатый жасмин, который также называют китайским жасмином.

Видео дня

Чтобы помочь вам получить лучшее цветение от жасмина в этом году, эксперт по садоводству и пользователь TikTok, известная как Иш, рассказала, что есть три важных шага, которые следует соблюдать сейчас, чтобы гарантировать зрелищное цветение жасмина летом, пишет OBOZ.UA.

Жасмин начинает цвести с июня до конца августа. Чтобы в этом году вы получили максимум от своего растения, Иш предложила несколько бесценных советов, которых стоит придерживаться каждому садоводу.

Первое, что надо учитывать, это расположение жасмина в саду. Звездчатый жасмин хорошо растет под прямыми солнечными лучами, поэтому его следует держать подальше от затененных участков.

Примерно шесть-восемь часов солнечного света в день могут значительно увеличить цветение жасмина. Убедитесь, что ваш жасмин расположен там, где он может полностью воспользоваться прямыми солнечными лучами.

Садоводам также следует обращать пристальное внимание на тип удобрений, которые они используют для своих растений жасмина. Иш объяснила, что правильная подкормка растения может "существенно повлиять" на количество цветов, которые оно образует.

Как только на звездчатом жасмине начнут появляться бутоны, эксперт рекомендует подпитывать его. Когда появится обильное количество бутонов, подкармливайте растение раз в две недели в течение летних месяцев.

Наконец, Иш отметила важность тщательной обрезки жасмина. Однако это следует проводить только после того, как он закончит цвести, где-то в период с сентября по октябрь.

OBOZ.UA предлагает узнать об уходе за только что купленной орхидеей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.