Жара возвращается: синоптики сказали, где в среду будет до +32 тепла

В среду, 25 июня, в Украину вернется жара – местами температура воздуха поднимется до +32°C. В то же время в ряде регионов возможны грозы и сильные порывы ветра.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. В течение суток на большей части территории Украины сохранится переменная облачность.

В ночное время осадки ожидаются преимущественно на востоке и юго-востоке страны. Днем кратковременные дожди и грозы возможны в северных областях. В остальных регионах – без осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12...+17°C, на юге страны – до +20°C. Днем воздух прогреется до +21...+26°C. В южных регионах, а также на Закарпатье и Прикарпатье ожидается жара до +27...+32°C.

Ветер – преимущественно западного направления, со скоростью7412м/с. В западных областях и на Житомирщине днем возможны порывы до 15-20 м/с.

По данным синоптиков, в Киеве и области 25 июня ожидается переменная облачность. Ночью – без осадков, а днем местами возможен кратковременный дождь, в некоторых районах области – грозы.

Температура в Киеве ночью составит +14...+16°C, днем – +23...+25°C. В регионе в целом синоптики прогнозируют ночью от +12...+17°C, а днем – до +21...+26°. Ветер – западный, 7-12 м/с.

В Укргидрометцентре также предупредили об опасных погодных явлениях: в дневное время 25 июня в большинстве западных областей и на Житомирщине ожидаются опасные порывы ветра – до 20 м/с. В связи с этим объявлен І уровень опасности (желтый).

Такие погодные условия могут осложнить работу энергетических компаний, предприятий строительной и коммунальной сфер, а также создать риски для транспорта. Поэтому украинцев призвали быть внимательными во время пребывания на улице, избегать деревьев и слабо закрепленных конструкций во время сильного ветра.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в ближайшие дни будет происходить колебание температуры воздуха в умеренных пределах, хотя и будет наблюдаться потепление. Жара выше +30 ожидается в отдельных регионах.

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