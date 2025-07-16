Жара местами спадет: синоптики сказали, где в четверг пройдут значительные дожди

Погода в Украине в четверг, 17 июля, будет пасмурной с прояснениями и влажной в большинстве регионов. Синоптики прогнозируют дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с.

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Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. Отмечается, что значительные дожди с грозами ожидаются утром и днем на Закарпатье и Прикарпатье.

В то же время в большинстве северных, центральных областей, южной части и в Харьковской области днем грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен І уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", – предупредили украинские синоптики,

Температура воздуха в западных областях ночью ожидается +12..+17 градусов, днем +19..+24; в северных областях ночью будет +15..+20, днем +22..+27 градусов.

На остальной территории ночью +18..+23 градуса, днем +29..+34 градуса.

В столичном регионе 17 июля также будет облачно с прояснениями, местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер в четверг будет северо-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +15..+20 градусов, днем +22..+27; в Киеве ночью +18..+20 градусов, днем +23..+25.

Также синоптики предупредили об опасных гидрологических явлениях по Украине. Так, 17-18 июля из-за прогнозируемых значительных осадков на отдельных реках суббассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается продолжение постепенного повышения уровней воды на 0,1-0,6 м с последующим затоплением пойм на речной Западный Буг возле поста Каменка-Бугская и реку Полтва возле поста Буск (Львовской обл.).

На реке Солокия возле поста Шептицкий возможен начальный выход воды на пойму и превышение отметки затопления сельскохозяйственных угодий водами Западного Буга возле поста Каменка-Бугская (І уровень опасности – желтый).

Как сообщал OBOZ.UA, в августе большую часть территории Украины накроет жара. Особенно жаркой станет первая половина месяца, хотя температурных рекордов в этом году не предвидится.

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