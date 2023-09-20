Жара до +30, но с дождями: синоптики дали детальный прогноз до конца недели в Украине. Карта

В Украину пришел атмосферный фронт, который принес солнечную и теплую погоду. Так, почти до конца недели в Украине будет сухо, лишь в некоторых областях вероятны кратковременные дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале. Так, в четверг, 21 сентября, в Украине локальные кратковременные дожди пройдут на Черниговщине, Одесщине и Винницкой области.

В остальных областях в четверг будет сухо и солнечно. Температура воздуха днем будет колебаться от +22 до +27 градусов. Ветер в Украине ожидается с юго-востока, умеренный.

В Киеве в четверг ожидается дождливая и теплая погода. В течение дня максимальная температура воздуха будет около +25 градусов.

Видео дня

Как отметила Диденко, до конца недели в Украине ожидается стабильная погода с солнцем и теплом и достаточно высокими температурами.

Так, в некоторых областях температура воздуха поднимется до +30 градусов. Лишь в воскресенье, 24 сентября, на западе страны возможны дожди, и температура снизится до +20...+23 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber . Не ведитесь на фейки!