Землю в сентябре накроет несколько волн магнитных бурь: названы опасные даты

В сентябре Землю накроет несколько волн магнитных бурь. Повышенная геомагнитная активность, ожидается в начале месяца, с 4 по 6 сентября.

Об этом сообщается в прогнозе космической погоды от Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Природное явление способно вызвать ухудшение состояния здоровья у метеочувствительных людей.

Интенсивность изменений магнитного поля Земли измеряют с помощью Kp-индекса. Это общий показатель геомагнитной активности, который колеблется от 0 до 9: от полного отсутствия возмущений (0) до мощной магнитной бури (9).

В сентябре ожидается такая космическая активность:

  • 1 сентября – 2 (спокойствие);
  • 2 сентября – 2 (спокойствие);
  • 3 сентября – 2 (спокойствие);
  • 4 сентября – 5 (сильная магнитная буря);
  • 5 сентября – 6 (сильная магнитная буря);
  • 6 сентября – 5 (сильная магнитная буря);
  • 7 сентября – 4 (активность);
  • 8 сентября – 4 (активность);
  • 9 сентября – 4 (активность);
  • 10 сентября – 4 (активность);
  • 11 сентября – 2 (спокойствие);
  • 12 сентября – 2 (спокойствие);
  • 13 сентября – 2 (спокойствие);
  • 14 сентября – 2 (спокойствие);
  • 15 сентября – 5 (сильная магнитная буря);
  • 16 сентября – 4 (активность);
  • 17 сентября – 3 (беспокойство);
  • 18 сентября – 4 (активность);
  • 19 сентября – 3 (беспокойство);
  • 20 сентября – 3 (беспокойство).

Влияние магнитных бурь на человека

Магнитные бури могут влиять на биологические процессы в организме человека, в частности на сон, сердечный ритм и иммунную систему. Исследования показывают, что во время таких бурь меняется кровообращение в капиллярах, что может вызвать кислородное голодание и, как следствие, головную боль и плохое самочувствие.

У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями геомагнитные бури способны спровоцировать инфаркт, гипертонический криз или инсульт. Чаще всего общее самочувствие ухудшается у метеозависимых, беременных, пожилых людей и больных гипертонией. Симптомы могут проявляться в виде:

  • головной боли;
  • головокружения;
  • тошноты или рвоты;
  • усталости;
  • возбужденности или бессонницы;
  • боли или слабости в мышцах.

Как действовать при магнитных бурях

Врачи советуют чаще бывать на свежем воздухе и регулярно проветривать помещение. Кроме того, полезно придерживаться таких советов:

  • пейте не менее 1,5 л воды в день, желательно чистой;
  • включайте в рацион больше рыбы, овощей, фруктов, зелени и продуктов с высоким содержанием клетчатки;
  • обеспечивайте себе полноценный отдых, спите 7–8 часов и старайтесь избегать стрессов;
  • выполняйте дыхательные упражнения и методики для успокоения нервной системы;
  • следите за прогнозами солнечной активности и новостями, чтобы быть готовыми к магнитным бурям.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле, Землю накрыла мощная магнитная буря, сила которой достигла "красного" уровня – 5,0 балла по К-индексу.

