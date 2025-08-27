Землю в сентябре накроет несколько волн магнитных бурь: названы опасные даты
В сентябре Землю накроет несколько волн магнитных бурь. Повышенная геомагнитная активность, ожидается в начале месяца, с 4 по 6 сентября.
Об этом сообщается в прогнозе космической погоды от Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Природное явление способно вызвать ухудшение состояния здоровья у метеочувствительных людей.
Интенсивность изменений магнитного поля Земли измеряют с помощью Kp-индекса. Это общий показатель геомагнитной активности, который колеблется от 0 до 9: от полного отсутствия возмущений (0) до мощной магнитной бури (9).
В сентябре ожидается такая космическая активность:
- 1 сентября – 2 (спокойствие);
- 2 сентября – 2 (спокойствие);
- 3 сентября – 2 (спокойствие);
- 4 сентября – 5 (сильная магнитная буря);
- 5 сентября – 6 (сильная магнитная буря);
- 6 сентября – 5 (сильная магнитная буря);
- 7 сентября – 4 (активность);
- 8 сентября – 4 (активность);
- 9 сентября – 4 (активность);
- 10 сентября – 4 (активность);
- 11 сентября – 2 (спокойствие);
- 12 сентября – 2 (спокойствие);
- 13 сентября – 2 (спокойствие);
- 14 сентября – 2 (спокойствие);
- 15 сентября – 5 (сильная магнитная буря);
- 16 сентября – 4 (активность);
- 17 сентября – 3 (беспокойство);
- 18 сентября – 4 (активность);
- 19 сентября – 3 (беспокойство);
- 20 сентября – 3 (беспокойство).
Влияние магнитных бурь на человека
Магнитные бури могут влиять на биологические процессы в организме человека, в частности на сон, сердечный ритм и иммунную систему. Исследования показывают, что во время таких бурь меняется кровообращение в капиллярах, что может вызвать кислородное голодание и, как следствие, головную боль и плохое самочувствие.
У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями геомагнитные бури способны спровоцировать инфаркт, гипертонический криз или инсульт. Чаще всего общее самочувствие ухудшается у метеозависимых, беременных, пожилых людей и больных гипертонией. Симптомы могут проявляться в виде:
- головной боли;
- головокружения;
- тошноты или рвоты;
- усталости;
- возбужденности или бессонницы;
- боли или слабости в мышцах.
Как действовать при магнитных бурях
Врачи советуют чаще бывать на свежем воздухе и регулярно проветривать помещение. Кроме того, полезно придерживаться таких советов:
- пейте не менее 1,5 л воды в день, желательно чистой;
- включайте в рацион больше рыбы, овощей, фруктов, зелени и продуктов с высоким содержанием клетчатки;
- обеспечивайте себе полноценный отдых, спите 7–8 часов и старайтесь избегать стрессов;
- выполняйте дыхательные упражнения и методики для успокоения нервной системы;
- следите за прогнозами солнечной активности и новостями, чтобы быть готовыми к магнитным бурям.
Как сообщал OBOZ.UA, в июле, Землю накрыла мощная магнитная буря, сила которой достигла "красного" уровня – 5,0 балла по К-индексу.
