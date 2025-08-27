Землю в сентябре накроет несколько волн магнитных бурь: названы опасные даты

В сентябре Землю накроет несколько волн магнитных бурь. Повышенная геомагнитная активность, ожидается в начале месяца, с 4 по 6 сентября.

Об этом сообщается в прогнозе космической погоды от Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Природное явление способно вызвать ухудшение состояния здоровья у метеочувствительных людей.

Интенсивность изменений магнитного поля Земли измеряют с помощью Kp-индекса. Это общий показатель геомагнитной активности, который колеблется от 0 до 9: от полного отсутствия возмущений (0) до мощной магнитной бури (9).

В сентябре ожидается такая космическая активность:

1 сентября – 2 (спокойствие);

2 сентября – 2 (спокойствие);

3 сентября – 2 (спокойствие);

4 сентября – 5 (сильная магнитная буря);

5 сентября – 6 (сильная магнитная буря);

6 сентября – 5 (сильная магнитная буря);

7 сентября – 4 (активность);

8 сентября – 4 (активность);

9 сентября – 4 (активность);

10 сентября – 4 (активность);

11 сентября – 2 (спокойствие);

12 сентября – 2 (спокойствие);

13 сентября – 2 (спокойствие);

14 сентября – 2 (спокойствие);

15 сентября – 5 (сильная магнитная буря);

16 сентября – 4 (активность);

17 сентября – 3 (беспокойство);

18 сентября – 4 (активность);

19 сентября – 3 (беспокойство);

20 сентября – 3 (беспокойство).

Влияние магнитных бурь на человека

Магнитные бури могут влиять на биологические процессы в организме человека, в частности на сон, сердечный ритм и иммунную систему. Исследования показывают, что во время таких бурь меняется кровообращение в капиллярах, что может вызвать кислородное голодание и, как следствие, головную боль и плохое самочувствие.

У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями геомагнитные бури способны спровоцировать инфаркт, гипертонический криз или инсульт. Чаще всего общее самочувствие ухудшается у метеозависимых, беременных, пожилых людей и больных гипертонией. Симптомы могут проявляться в виде:

головной боли;

головокружения;

тошноты или рвоты;

усталости;

возбужденности или бессонницы;

боли или слабости в мышцах.

Как действовать при магнитных бурях

Врачи советуют чаще бывать на свежем воздухе и регулярно проветривать помещение. Кроме того, полезно придерживаться таких советов:

пейте не менее 1,5 л воды в день, желательно чистой;

включайте в рацион больше рыбы, овощей, фруктов, зелени и продуктов с высоким содержанием клетчатки;

обеспечивайте себе полноценный отдых, спите 7–8 часов и старайтесь избегать стрессов;

выполняйте дыхательные упражнения и методики для успокоения нервной системы;

следите за прогнозами солнечной активности и новостями, чтобы быть готовыми к магнитным бурям.

