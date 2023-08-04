Землю накрыла мощная магнитная буря: как улучшить самочувствие

На Солнце 2 августа произошла вспышка и ученые зафиксировали признаки того, что во время него был выброс корональной массы. По их словам, ее столкновение с Землей приходится на 4-5 августа, когда будет наблюдаться геомагнитное возмущение.

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Об этом сообщает The Watchers, указывая на вероятность умеренных штормов уровня G2. Некоторые ученые традиционно предположили, что колебания магнитного поля могут нанести серьезный ущерб работе систем связи и негативно повлиять на здоровье человека.

Магнитные бури в августе

Напомним, что магнитные бури – это волнения, возникающие в магнитном поле Земли в результате вспышек на Солнце. Специалисты до сих пор изучают вопрос влияния магнитных бурь на самочувствие людей, но все же предостерегают позаботиться о себе в такие периоды активности небесного светила.

Ведь прогнозы ученых указывают на достаточно активный август 2023 года с несколькими магнитными бурями. Так, первая будет слабой, ожидается 4-5 августа и оценивается в четыре балла.

Середина месяца принесет сильную магнитную бурю, которая пройдет 12 и 13 августа. Это будет мощное явление, достигающее пяти баллов.

В конце месяца, 20 августа, ожидается магнитная буря такой же силы, но уже 21 числа уровень магнитной активности снизится до четырех баллов.

Как улучшить самочувствие?

О том, действительно ли человек испытывает влияние именно магнитных бурь, достоверных данных нет. Ученые до сих пор изучают этот вопрос.

"Могут быть колебания давления, неуверенные психологические состояния. Наверное, какое-то влияние есть, но оно очень сложное и не прямое, а опосредованное. Иногда нам звонят медики из больниц перед сложными операциями, чтобы проконсультироваться", – рассказал директор Астрономической обсерватории Львовского национального университета им. . И. Франко Богдан Новосядлый.

По его словам, когда Солнце слишком активно, на нем появляются так называемые пятна. Впоследствии они взрываются – это и есть магнитные бури. Те, которые ныне накрывают Землю, хотя по мощности иногда и переходят "красный" порог, но все же не очень опасны.

"В 1869 году была очень мощная вспышка на Солнце – Каррингтонское событие. Если бы такая произошла сейчас, то, очевидно, Земля бы вошла во тьму на многие годы. Все электрические сети могли бы быть уничтожены, не выдержали бы такой нагрузки", – предположил эксперт.

Но пока ученые выясняют – есть влияние от магнитных бурь или нет – у врачей во время таких периодов пациентов становится больше.

"В определенные периоды электромагнитной солнечной активности определенная категория людей на нашей планете испытывает ухудшение самочувствия", – заявил врач-невролог Александр Балицкий.

Так, чаще всего пациенты жалуются на обострение хронических заболеваний, головные боли, перепады настроения или снижение трудоспособности. Самовнушение это ли и правда влияние магнитных явлений – врачи в любом случае советуют не пренебрегать здоровьем.

В частности, рефлексотерапевты рекомендуют ежедневно уделять по пять минут нескольким простым дыхательным упражнениям.

"Садимся в удобное положение. Закрываем большим пальцем правой руки правую ноздрю и одновременно у нас происходит спонтанный выдох через левую ноздрю, а затем вдох. Потом третьим и четвертым пальцем закрываем левую ноздрю и так же у нас идет выдох-вдох", – посоветовал рефлексотерапевт Виктор Мацишин.

По его словам, секрет этой практики в том, что человек не меняет темп дыхания, а просто наблюдает за ним. Следующий практический совет – закрыть глаза и попытаться отпустить свои мысли.

Для такого релакса не нужно уединяться или искать тихое место: пять минут для себя можно найти на работе, в транспорте или дома.

Упражнения врач советует выполнять регулярно. А еще не забывать о достаточном сне, физической активности и сбалансированном питании – не зависимо от уведомлений об "опасных" магнитных бурях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в социальных сетях началась эпидемия распространения нового сенсационного "заявления NASA" о том, что мощная вспышка на Солнце оставит человечество без интернета. Конечно, никакой информации на самом деле не было, а статья имела исключенный кликбейтный характер.

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