Землю накроет магнитная буря красного уровня: названа опасная дата в июле

На Земле в течение последних недель наблюдается повышенная геомагнитная активность из-за мощных вспышек на поверхности Солнца. Сейчас специалисты не наблюдают магнитных бурь, но уже в ближайшие дни вновь ожидается повышение геомагнитной активности.

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Солнечная активность с К-индексом выше 5 прогнозируется уже 23 июля. Об этом сообщает портал Meteoagent.

Как измеряется уровень магнитной бури

Уровень магнитной бури измеряется с помощью различных индексов, которые характеризуют возмущения геомагнитного поля Земли. Наиболее распространенный из них – K-индекс.

Это самый часто используемый показатель геомагнитной активности. Он измеряет отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трехчасового интервала. Значения K-индекса варьируются от 0 (очень спокойное состояние) до 9 (экстремально сильная буря).

Планетарный K-индекс рассчитывается как среднее значение, полученное на 13 геомагнитных обсерваториях, расположенных в средних широтах (от 44 до 60 градусов северной и южной геомагнитных широт). Магнитная буря считается сильной, если K-индекс достигает значения 5 и выше.

Как геомагнитная активность влияет на человека

Влияние магнитных бурь на человека является предметом многочисленных исследований и дискуссий. Хотя механизмы этого влияния до конца не изучены и не всеми признаются, многие люди отмечают ухудшение самочувствия в периоды повышенной солнечной активности.

Считается, что магнитные бури могут влиять на вязкость крови, делая ее гуще, что увеличивает склонность к тромбообразованию. Замедление кровотока в сосудах может приводить к кислородному голоданию тканей.

У гипертоников и гипотоников могут наблюдаться резкие колебания давления. Также возможны нарушения сердечного ритма.

Есть данные, показывающие увеличение количества инсультов, инфарктов и гипертонических кризов в периоды сильных магнитных бурь. Головные боли и мигрени являются одними из самых частых симптомов, связываемых с магнитными бурями.

Как метеочувствительным людям пережить магнитные бури

Метеозависимым людям во время геомагнитных бурь рекомендуют отказаться от больших физических нагрузок. По возможности этот период лучше посвятить отдыху и заботе о своем физическом и ментальном здоровье. Для этого можно принимать теплые травяные ванны, пить больше воды и не нагружать нервную систему.

Старайтесь ложиться спать раньше обычного и обеспечить себе 7-9 часов непрерывного качественного сна. Ложитесь и вставайте примерно в одно и то же время. Также отдавайте предпочтение легкой растительной пище. В период магнитных бурь лучше воздержаться от алкоголя, крепкого кофе, черного чая и энергетиков, так как они могут усугубить нагрузку на сердечно-сосудистую и нервную системы.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время на Земле наблюдается повышенная геомагнитная активность, вызванная мощными вспышками на поверхности Солнца. Они спровоцировали магнитные бури, которые накрыли планету в начале июля.

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