Зеленский: украинцы есть и будут на этой земле через 100 лет

Украина уже четвертый год защищается от полномасштабной агрессии РФ. Государство и народ непременно выстоят в этой войне, защитят и независимость, и суверенитет, и право выбирать свое будущее.

Сохранят нынешние поколения для потомков и украинскую землю, где украинцы жили веками и будут жить и через сто лет, и больше. Об этом в День Независимости Украины заявил президент Владимир Зеленский.

Что сказал глава государства

Президент напомнил, что уже много лет украинцы с оружием в руках отстаивают собственное государство от посягательств значительно большего и мощного врага – России. Агрессор начал войну еще в 2014 году, сначала действуя гибридными методами, а с февраля 2022-го начав уже открытое полномасштабное вторжение.

"Украина проходит уже четвертый год полномасштабной войны, сохраняя независимость, свой суверенитет и способность нашего государства достичь и достигать необходимых результатов. Уверены, что выстоим в этой войне – Украинское государство, украинский народ. Защитим свою независимость, и свою землю, и право на самостоятельную национальную жизнь для украинцев. Чтобы наши дети и внуки и чтобы их дети и внуки могли жить в безопасности на своей земле и по своим правилам", – отметил Зеленский.

Президент опубликовал кадры с сегодняшних торжеств по случаю крупнейшего государственного праздника на Софийской площади, а также фотографии из древнейшего храма Киева, Собора Святой Софии, где сегодня молились за Украину.

"Украинцы есть и украинцы будут на этой земле, где через сто лет будут стоять наши следующие поколения. И через сто лет будут отмечать здесь День Независимости Украины", – заверил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, утром президент поздравил украинцев с Днем Независимости. В своей речи он отметил, что сейчас возникает та Украина, которая "будет иметь достаточную силу", чтобы определять и строить свое собственное будущее – и давать отпор всем, кто придет с войной.

Также Зеленский заявил, что Украина "боец, а не жертва". Он подчеркнул, что никто в мире не может запретить стране, на которую напали, наносить удары по агрессору.

