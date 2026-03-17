Защитник Мариуполя Роман Мещеряков после ампутации и плена стал тренером по посттравматическому росту для ветеранов

Защитник Мариуполя Роман Мещеряков, который участвовал в героической обороне города, получил тяжелые ранения и прошел российский плен, благодаря проекту Рината Ахметова "Сердце Азовстали" учится на тренера посттравматического роста, чтобы помогать другим ветеранам.

В начале полномасштабного вторжения семья Романа находилась в Мариуполе. Сам защитник оборонял город с воды, патрулируя акваторию Азовского моря, впоследствии выполнял задачи непосредственно в городе и участвовал в уличных боях. Во время одного из боев Роман получил первое тяжелое ранение – у него было сломано девять ребер. Во время прорыва на "Азовсталь" в результате минометного обстрела он потерял часть руки и был прооперирован в полевых условиях.

После выхода из "Азовстали" Роман Мещеряков попал в российский плен, где пробыл шесть недель. 29 июня 2022 года его освободили во время первого обмена раненых военнослужащих.

После реабилитации защитник активно занимается спортом, участвует в ветеранских соревнованиях и учится, чтобы работать ментором по посттравматическому росту и помогать своим собратьям. В частности, Роман является ментором в спортивных рулях "Сердца Азовстали".

"Я осознал, что жизнь не закончилась, надо двигаться дальше. И не просто жить. А, если у меня получилось так себя перебороть, то своим опытом давать пример другим ребятам, кто оказывается в такой же ситуации", – рассказывает Роман.

Защитник на себе проверил, как работает поддержка в формате равный. Важным этапом своего роста он называет знакомство с побратимом Сергеем Дубовым, который привел его в ветеранский спорт и вместе с которым они теперь помогают другим защитникам и защитницам. Именно спорт, по словам Романа, стал для него одним из важнейших инструментов для посттравматического роста.

"Моя мотивация стать тренером ПТС заключается в том, чтобы как можно больше собратьев поверили, что жизнь дальше существует, даже с такими травмами, которые у них есть. Но жизнь на том не заканчивается и продолжается", – отметил Роман Мещеряков.