Блог | Заплатил бы самую высокую цену за "Катерину" Шевченко: вспоминаем Шолом-Алейхема – классика еврейской литературы
Вспоминая незлым добрым словом переяславского РАБИНОВИЧА (Шолом-Алейхема).
Сегодня известному писателю, драматургу и одному из основателей современной художественной литературы на идиш Шолом-Алейхему (Рабиновичу Соломону Наумовичу) – 165 лет!
Далее текст на языке оригинала.
Сьогоднішній іменинник так писав про нашого Тараса Шевченка:
"Коли я писав мої вірші, я, як міг, шукав "Кобзаря", цю пісню пісень Шевченка…І ось тепер я бачу, що не прогадав би, якби заплатив найвищу ціну за його одну "Катерину"…"
Нагадаю, що в Переяславі, де народився і закінчив повітове училище класик єврейської літератури, діє Музей Шолом-Алейхема.
Між іншим, історія родини Державного секретаря США Ентоні Блінкена теж веде свій родовід саме з Переяслава.
Вивчаємо нашу історію!