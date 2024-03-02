Вспоминая незлым добрым словом переяславского РАБИНОВИЧА (Шолом-Алейхема).

Сегодня известному писателю, драматургу и одному из основателей современной художественной литературы на идиш Шолом-Алейхему (Рабиновичу Соломону Наумовичу) – 165 лет!

Далее текст на языке оригинала.

Сьогоднішній іменинник так писав про нашого Тараса Шевченка:

"Коли я писав мої вірші, я, як міг, шукав "Кобзаря", цю пісню пісень Шевченка…І ось тепер я бачу, що не прогадав би, якби заплатив найвищу ціну за його одну "Катерину"…"

Нагадаю, що в Переяславі, де народився і закінчив повітове училище класик єврейської літератури, діє Музей Шолом-Алейхема.

Між іншим, історія родини Державного секретаря США Ентоні Блінкена теж веде свій родовід саме з Переяслава.

Вивчаємо нашу історію!